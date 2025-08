Ceccon, Zazzeri e Deplano avanti nelle semifinali. Attesa per la finale dei 100 stile con Curtis. Tutte le gare di oggi ai Mondiali di nuoto di Singapore.

Un’altra giornata ricca di emozioni e successi per l’Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Le batterie della sesta giornata regalano solo buone notizie: la staffetta 4×200 stile libero maschile e Simona Quadarella negli 800 conquistano la finale; Silvia Di Pietro firma il nuovo record italiano nei 50 farfalla e vola in semifinale, dove ci saranno anche Thomas Ceccon (100 farfalla), Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano (50 stile libero). Cresce inoltre l’attesa per Sara Curtis, prima azzurra della storia a disputare una finale mondiale nei 100 stile libero.

Staffetta 4×200, quarto tempo e ambizioni alte

Carlos D’Ambrosio, Filippo Megli, Marco De Tullio e Stefano Di Cola firmano un ottimo 7’05”71 nelle batterie, piazzandosi quarti dietro Gran Bretagna, Australia e Corea del Sud. “Siamo carichi, in finale può succedere di tutto”, dichiarano gli azzurri, determinati a lottare per il podio.

Quadarella non sbaglia: finale numero 9 in lunga distanza

Dopo l’argento nei 1500, Simona Quadarella si qualifica con il quinto tempo negli 800 in 8’20”48. Davanti a lei mostri sacri come Ledecky e McIntosh, ma l’azzurra è pronta a dare battaglia: “Domani sarà durissima, ma darò tutto”.

Silvia Di Pietro da record nei 50 farfalla

La romana nuota in 25”41, cancellando il suo vecchio primato (25”78) e guadagnando il terzo tempo assoluto. Solo Walsh e Perkins fanno meglio. “Un risultato che ripaga anni di sacrifici e infortuni – dice commossa – vorrei essere d’esempio per le più giovani”.

Ceccon, Zazzeri e Deplano avanti con fiducia

Thomas Ceccon accede alla semifinale dei 100 farfalla con l’undicesimo tempo (51”36): “Gara non preparata, ma mi piacerebbe scoprire dove posso arrivare”. Fuori per un soffio Federico Burdisso, 17° a 1 centesimo dalla semifinale.

Nei 50 stile, Leonardo Deplano (21”62) e Lorenzo Zazzeri (21”87) conquistano un posto tra i migliori: “Ho avuto la febbre, ma sono contento – dice Deplano – ora spingo in semifinale”. Zazzeri punta a rifarsi dopo un tuffo imperfetto.

Attesa per Curtis, storica in finale nei 100 stile

Alle 13:00 italiane tutti con gli occhi su Sara Curtis, che disputerà la finale dei 100 stile libero, prima azzurra di sempre a raggiungere questo traguardo nella gara regina del nuoto.

Dove vedere le gare

Le gare dei Mondiali di nuoto sono trasmesse in diretta su Rai Due, RaiSport +HD, Sky Sport 1 e Sky Sport Mix. Batterie dalle 4:00 italiane, semifinali e finali alle 13:00 (ora italiana).

Così gli azzurri nelle batterie della sesta giornata

Venerdì 1 agosto

100 farfalla mas

RI 50″64 di Piero Codia del 09/08/2018 a Glasgow

1. Noè Ponti (Sui) 50″68

11. Thomas Ceccon 51″36 qual. in semifinale

17. Federico Burdisso 51″59 eliminato

200 dorso fem

RI 2’05”56 di Margherita Panziera del 31/03/2021 a Riccione

Nessuna italiana iscritta

50 stile libero mas

RI 21″37 di Andrea Vergani del 08/08/2018 a Glasgow

1. Andrej Barna (Srb) 21″44

5. Leonardo Deplano 21″62 qual. in semifinale

14. Lorenzo Zazzeri 21″87 qual. in semifinale

50 farfalla fem

1. Gretchen Walsh (Usa) 25″22

3. Silvia Di Pietro 25″49 RI (precedente 25″78 di Silvia Di Pietro del 19/08/2014 a Berlino) qual. in semifinale

4×200 stile libero mas

RI 7’02”01 di Filippo Megli, Gabriele Detti, Stefano Ballo, Stefano Di Cola del 26/07/2019 a Gwangju

1. Gran Bretagna 7’03″98

4. Italia 7’05″17 qual. in finale

Carlos D’Ambrosio 1’45″89, Filippo Megli 1’46″37, Marco De Tullio 1’46″69, Stefano Di Cola 1’46″22

800 stile libero fem

RI 8’14”55 di Simona Quadarella del 03/08/2024 a Parigi

1. Katie Ledecky (Usa) 8’14″62

5. Simona Quadarella 8’20″47 qual. in finale

Semifinali e finali dalle 19:00

100 stile libero fem

RI 53″01 di Sara Curtis del 15/04/2025 a Riccione

Sara Curtis

100 farfalla mas semi

RI 50″64 di Piero Codia del 09/08/2018 a Glasgow

Thomas Ceccon 51″26 del 21/04/2025 a Brisbane

200 dorso fem semi

Nessuna italiana iscritta

50 stile libero mas semi

RI 21″37 di Andrea Vergani del 08/08/2018 a Glasgow

Leonardo Deplano 21″50 del 01/04/2024 a Parigi

Lorenzo Zazzeri 21″64 del 01/04/2024 a Parigi

200 rana mas

Nessun italiano qualificato

200 dorso mas

Nessun italiano qualificato

200 rana fem

Nessuna italiana qualificata

50 farfalla fem semi

RI 25″49 di Silvia Di Pietro in batteria; precedente RI 25″78 di Silvia Di Pietro del 19/08/2014 a Berlino

Silvia Di Pietro

4×200 stile libero mas

RI 7’02”01 di Filippo Megli, Gabriele Detti, Stefano Ballo, Stefano Di Cola del 26/07/2019 a Gwangju

Italia con D’Ambrosio, Megli, De Tullio, Di Cola