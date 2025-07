Il futuro di Donnarumma è incerto e si divide tra la permanenza al Psg, firmando il rinnovo, o cambiare aria, magari tornando in Italia, per nuove sfide.

In questa finestra di mercato si parla molto del futuro in bilico per Donnarumma che potrebbe lasciare il Psg dopo quattro anni. Il portiere italiano, infatti, è in scadenza a giugno 2026 e la trattativa per il rinnovo è ancora in corso. Nei prossimi giorni, infatti, è anche previsto un nuovo confronto tra la dirigenza del club francese e l’entourage del giocatore per cercare di ridurre la distanza tra la domanda e l’offerta.

Nel frattempo, però, il Psg sta trattando il portiere Lucas Chevalier con il Lille per 40 milioni di euro. È presente già l’ok al trasferimento da parte del giocatore, manca solo l’accordo con il club. Si tratta di un giovane e talentuoso estremo difensore francese che è considerato uno dei migliori prospetti in Ligue 1.

La priorità di Donnarumma per il suo futuro

Nonostante il contratto in scadenza tra un anno, l’agente del portiere italiano non ha mai parlato con altre società aspettando di capire se si riesce a trovare l’intesa con il Psg.

Come riportato su X da Fabrizio Romano, infatti, la priorità del classe ’99 è il Psg. L’entourage, infatti, non esclude che il portiere possa rimanere a Parigi sebbene abbia il contratto in scadenza e l’arrivo imminente di Chevalier.

Gigio, infatti, potrebbe restare e competere per il suo posto come ha fatto con Navas per giocarsi le sue carte e poi, successivamente, decidere il suo futuro nei prossimi mesi. Un vero e proprio stimolo per dimostrare maggiormente il suo valore.

Donnarumma-Inter: è un’idea

Nulla si può escludere sul futuro di Donnarumma, neanche il ritorno in Italia. L’Inter, infatti, monitora con interesse la situazione del portiere della nazionale italiana. La società nerazzurra sta iniziando a studiare le prossime mosse per quanto riguarda il futuro della porta dell’Inter.

L’obiettivo dei nerazzurri è di valutare diversi profili di qualità per il dopo Sommer, che ha un contratto in scadenza sempre nel 2026.

Per la stagione 2026/2027, quindi, l’Inter avrà bisogno di un nuovo portiere e se Donnarumma non dovesse rinnovare con il Psg, l’italiano sarebbe una soluzione a costo zero.