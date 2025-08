Sport in tv oggi, venerdì 1 agosto: dal tennis con l’ATP Toronto alle prove liberde della F1 nel GP di Ungheria fino ai Mondiali di nuoto

Inizia il mese di agosto ma gli eventi sportivi non accennano a fermarsi, anzi. In corso di svolgimento i Mondiali di nuoto, con l’Italia che spera in medaglie con Sara Curtis, impegnata nei 100 stile libero donne ma anche con Ceccon che deve qualificarsi per la finale dei 100 farfalla uomini.

Dalla vasca alle piste, la Formula 1 è di scena in Ungheria: back-to-back per il circus che dopo il Belgio settimana scorsa sarà protagonista all’Hungaroring. La McLaren, manco a dirlo, è favorita ma la Ferrari proverà a metterle i bastoni tra le ruote. Italiani in campo anche a Toronto, all’ATP 1000: Cobolli e Sonego sono di scena nei singolari, quest’ultimo agirà anche nel doppio con Musetti. L’altro doppio è composto da Bolelli e Vavassori.

Sport in Tv venerdì 1 agosto: il programma completo

11.30 Tuffi, Mondiali 2025: trampolino 3m uomini (finale) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

12.45 Golf, Wyndham Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

13.00 Nuoto, Mondiali 2025: terzultima giornata (semifinali/finali) – Diretta tv dalle 13.00 alle 13.30 su RaiSport HD, dalle 13.30 alla fine su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

13:02 100 stile libero donne – Finale – Sara Curtis

13:10 100 farfalla uomini – Semifinali – Thomas Ceccon

13:21 200 dorso donne – Semifinali

13:34 50 stile libero uomini – Semifinali – Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri

13:45 200 rana uomini – Finale

13:59 200 dorso uomini – Finale

14:08 200 rana donne – Finale

14:24 50 farfalla donne – Semifinali – Silvia Di Pietro

14:39 4×200 stile libero uomini – Finale – Italia

13.30 F1, GP Ungheria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.40 Ciclismo femminile, Tour de France 2025: settima tappa – Diretta streaming dalle 15.15 su Discovery+ e su DAZN.

16.00 Tennis, WTA Montreal 2025: terzo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

17.00 Tennis, ATP Toronto 2025: terzo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Rublev 1° match e inizio programma alle 18.30 italiane; Cobolli vs Maroszan 2° match e inizio programma dalle 23.00 italiane)

18.30 Tennis, ATP Toronto 2025: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Gonzalez/Molteni 2° match e inizio programma alle 18.30 italiane; Sonego/Musetti vs Pattern/Heliovaara 3° match e inizio programma alle 18.30 italiane)

17.00 F1, GP Ungheria 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.