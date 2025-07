In Europa League è stata una serata per cuori forti con ben quattro partite su otto decide dopo i tempi regolamentari

A chiudere il luglio calcistico son state le partite di Europa League. Infatti si stanno disputano i playoff della seconda competizioni più importante della UEFA con ben quattro partite su otto che hanno bisogno di supplementari o rigori per decretare la squadra vincitrice.

Ci sono state dunque parecchie partite al limite fino all’ultimo con alcune eliminazioni importanti come quelle dell’Anderlecht per mano dell’Hacken mentre lo Shakthar ha avuto la meglio contro il Besiktas che dunque saluta nei turni preliminari di Europa League. Da ricordare che ci sono altri due turni.

Europa League: male l’Anderlecht, passa l’Utrecht

Per l’Europa League partiamo da AEK Larnaca-Celje con gli sloveni che hanno affrontato la Fiorentina in Conference qualche mese fa che escono presto contro i ciprioti. Come detto, l’Anderlecht esce fuori dal torneo per uno degli svedesi dell’Hacken che dopo la rimonta grazie ad un rigore al 92esimo hanno vinto proprio dai tiri dal dischetto.

Ai supplementi il Cluj si son assicurati il turno successivo eliminando il Lugano, decisivo il gol di Sinyan. Lo Shakhtar invece ha vinto nei tempi regolamenti con il Besiktas grazie a Kevin e Kaua Elias nel 2-0 del ritorno dopo il 4-2 che aveva già indirizzato il doppio conforto.

Vita facile per l’Utrecht che ha vinto sia l’andata contro lo Sheriff Tiraspol per 3-1 sia il ritorno con un pesante 4-1. Tutt’altro che facile invece la situazione per il Braga che ha avuto bisogno dei supplementari per trovare il colpo decisivo con i bulgari del Levksi: decisivo Navarro. In 120 minuti anche il Midtjylland ha risposto presente estromettendo l’Hibernian mentre è bastato il 2-1 al Legia Varsavia contro l’Ostrava.