Termina al secondo turno l’avventura di Lorenzo Musetti all’ATP Montreal: il 20enne americano lo batte in tre set

Sembrava aver rialzato la china Lorenzo Musetti, ma la vittoria con James Duckworth è stata solamente un fuoco di paglia: Alex Michelsen ha avuto la meglio sul tennista azzurro che dunque lascia il torneo ATP Montreal già al secondo turno con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-4.

Musetti arrivava da un pessimo periodo con la doppia eliminazione all’esordio sia sull’erba di Wimbledon contro Basilashvili sia sul cemento di Washington per mano di Norrie, due ko che non davano tanta fiducia nel Masters 1000 di Toronto. La prima vittoria c’era stata come detto, la seconda no.

ATP Montreal, sconfitta in tre set per Musetti

Il primo set era andato anche molto bene per Musetti che con un break al quarto game aveva indirizzato l’incontro a suo favore contro Michelsen. Il 20enne statunitense aveva estromesso dal torneo canadese il cileno Tomas Barrios Vera grazie al risultato di 7-6(7) 6-3 in quasi due ore.

Tornando al match tra l’azzurro e l’americano, Michelsen rischia il break in apertura nel secondo set ma riesce a salvarsi. I primi rischi per Musetti arrivano con la doppia palla break al settimo gioco, ma anche qui nessun break. Si arriva al tie break dove Michelsen ha la meglio per 7-4.

Arrivati al terzo set, è il caos a regnare sovrano: prima il break per Musetti e poi il controbreak di Michelsen. Lorenzo spreca quattro brekpoint prima di perdere nuovamente il break. Da qui la partita gira dalla parte di Michelsen che al settimo match point chiude le ostilità.