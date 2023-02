Juventus, De Sciglio: “Penso sempre a fare bene in campo, devo essere giudicato per questo”

Il difensore della Juventus, Mattia De Sciglio, ha commentato il successo ottenuto contro la Salernitana. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Molto importante terminare le partite senza prendere gol, fa crescere la fiducia e l’autostima. Non mi importa dei fischi, io penso solo al campo e far bene sul terreno di gioco. Non ho fatto niente di male e devo essere giudicato solo per quello che faccio in campo. Le mie priorità sono la Juventus e la squadra”.