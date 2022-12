Regolamento FantaSanremo 2023: come funziona, punti e quotazioni

Manca poco più di un mese all’inizio dell’edizione numero 73 del Festival di Sanremo e come da tradizione recente cresce l’attesa non soltanto per la kermesse canora, ma anche per il FantaSanremo. Il gioco che tiene incollati allo smartphone e alla tv migliaia di spettatori torna infatti anche per l’edizione 2023. Ecco come funziona, con il regolamento e tutto quello che serve sapere sul gioco che riguarda il Festival.

Ogni fantallenatore parte con a disposizione 100 Baudi, ovvero dei crediti con il quale può scegliere cinque artisti tra quelli in gara e comporre la propria squadra, con un capitano da nominare. Una volta costruita la propria formazione, questa potrà partecipare all’interno di una lega privata oppure unirsi a una pubblica con tanti partecipanti da tutta Italia.

I punteggi vengono assegnati in base ai bonus e malus che ogni artista accumulerà durante il corso delle varie serate di gara. Si va dai bonus ottenuti per un piazzamento in classifica a quelli che invece arrivano per l’abbigliamento o le frasi dette sul palco. Il malus più grave? Ovviamente la squalifica dalla competizione, seguita dalla bestemmia in diretta. Per tutte le informazioni più approfondite sul FantaSanremo, sul sito ufficiale sono presenti regolamento e FAQ per tutti gli utenti.

IL SITO UFFICIALE