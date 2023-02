Quanto guadagna Paola Egonu a Sanremo 2023? Cachet conduttrice terza serata

Quanto guadagna Paola Egonu al Festival di Sanremo 2023? La pallavolista italiana sarà la co-conduttrice della terza serata della kermesse sanremese. Dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, toccherà alla stella della Nazionale azzurra accompagnare sul palco Amadeus e Gianni Morandi. Grande curiosità per il suo monologo, incentrato sul tema del razzismo, oltre che per il suo debutto sul palco dell’Ariston. Andiamo allora a scoprire il suo cachet sanremese e quanto guadagnerà.

SANREMO 2023, TERZA SERATA IN TV

REGOLAMENTO SANREMO 2023

ORDINE DI USCITA CANTANTI SANREMO

SANREMO 2023, QUANTO GUADAGNA AMADEUS

SANREMO 2023, QUANTO GUADAGNA CHIARA FERRAGNI

MONTEPREMI SANREMO 2023

FANTASANREMO, REGOLAMENTO E BONUS-MALUS

Paola Egonu a Sanremo, ecco quanto guadagna

Non sono state rese ufficiali le cifre, perciò non si può stabilire con certezza quanto percepirà la pallavolista. Tuttavia, secondo quanto si apprende, Paola Egonu guadagnerà 25.000-30.000 euro di gettone. Sicuramente non sarà l’ospite più pagata (basta guardare quanto guadagna Chiara Ferragni), ma il suo cachet dovrebbe essere simile a quello delle sue colleghe co-conduttrici in questa settimana di Festival.