Biathlon, start list sprint femminile Mondiali Oberhof 2023: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara della sprint femminile di biathlon, valevole per i Mondiali 2023 di Oberhof. Dopo la splendida medaglia d’argento, le azzurre proveranno a conquistare il titolo iridato nella breve distanza: scenderanno in pista cinque atlete italiane, ovvero Dorothea Wierer con il pettorale numero13, Samuela Comola con il 14, Lisa Vittozzi con il 17, Rebecca Passler con il 41 ed Hannah Auchentaller con il 63. La prima a scattare sarà la finlandese Eder Mari, a seguire toccherà alla slovena Anamarija Lampic e alla ceca Marketa Davidova. La sprint femminile prenderà il via alla ore 14:30 di venerdì 10 febbraio. Ecco la start list completa e tutti i pettorali di partenza.

START LIST SPRINT FEMMINILE

1 EDER Mari FIN 1987 14:30:30 1

2 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:31:00

3 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:31:30

4 ZUK Kamila POL 1997 14:32:00

5 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:32:30

6 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:33:00

7 TODOROVA Milena BUL 1998 14:33:30

8 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:34:00

9 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:34:30

10 IRWIN Deedra USA 1992 14:35:00

11 y SIMON Julia FRA 1996 14:35:30

12 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:36:00

13 WIERER Dorothea ITA 1990 14:36:30

14 COMOLA Samuela ITA 1998 14:37:00

15 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:37:30

16 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:38:00

17 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:38:30

18 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:39:00

19 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:39:30

20 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:40:00

21 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:40:30

22 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 14:41:00

23 ZDOUC Dunja AUT 1994 14:41:30

24 r HERRMANN-WICK Denise GER 1988 14:42:00

25 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 14:42:30

26 VOIGT Vanessa GER 1997 14:43:00

27 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 14:43:30

28 OEBERG Hanna SWE 1995 14:44:00

29 LUNDER Emma CAN 1991 14:44:30

30 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 14:45:00

31 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:45:30

32 LIE Lotte BEL 1995 14:46:00

33 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:46:30

34 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:47:00 2

35 MORTON Darcie AUS 1999 14:47:30

36 BRORSSON Mona SWE 1990 14:48:00

37 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:48:30

38 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 14:49:00

39 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 14:49:30

40 CHU Yuanmeng CHN 1999 14:50:00

41 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:50:30

42 FIALKOVA Ivona SVK 1994 14:51:00

43 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:51:30

44 GANDLER Anna AUT 2001 14:52:00

45 REID Joanne USA 1992 14:52:30

46 JAKIELA Joanna POL 1999 14:53:00

47 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:53:30

48 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:54:00

49 BULINA Sanita LAT 2001 14:54:30

50 PERSSON Linn SWE 1994 14:55:00

51 KUELM Susan EST 1996 14:55:30

52 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:56:00

53 KOZICA Anika CRO 1997 14:56:30

54 CHEVALIER Chloe FRA 1995 14:57:00

55 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 14:57:30

56 MOSER Nadia CAN 1997 14:58:00

57 CLOETENS Maya BEL 2002 14:58:30

58 GASPARIN Aita SUI 1994 14:59:00

59 HACHISUKA Asuka JPN 1992 14:59:30

60 STREMOUS Alina MDA 1995 15:00:00

61 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 15:00:30

62 DZHIMA Yuliia UKR 1990 15:01:00

63 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 15:01:30 3

64 PEIFFER Benita CAN 2000 15:02:00

65 GASPARIN Elisa SUI 1991 15:02:30

66 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:03:00

67 KINNUNEN Nastassia FIN 1985 15:03:30

68 SATO Aoi JPN 1997 15:04:00

69 BILOSIUK Olena UKR 1987 15:04:30

70 TALIHAERM Johanna EST 1993 15:05:00

71 VACLAVIKOVA Eliska CZE 1999 15:05:30

72 WEN Ying CHN 1995 15:06:00

73 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1997 15:06:30

74 KEBINGER Hanna GER 1997 15:07:00

75 HRISTOVA Lora BUL 2003 15:07:30

76 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 15:08:00

77 KO Eunjung KOR 1996 15:08:30

78 REMENOVA Maria SVK 2000 15:09:00

79 LEVINS Chloe USA 1998 15:09:30

80 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:10:00

81 JUPPE Anna AUT 1999 15:10:30

82 GHILENKO Alla MDA 1992 15:11:00

83 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 15:11:30

84 LIEN Ida NOR 1997 15:12:00

85 CHIRKOVA Elena ROU 1994 15:12:30

86 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 15:13:00 4

87 STEINER Tamara AUT 1997 15:13:30

88 MAKA Anna POL 1992 15:14:00

89 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 15:14:30

90 GERAGHTY-MOATS Tara USA 1993 15:15:00

91 BLASHKO Daria UKR 1996 15:15:30

92 ERMITS Regina EST 1996 15:16:00

93 BASERGA Amy SUI 2000 15:16:30

94 USHKINA Natalia ROU 1996 15:17:00

95 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 15:17:30

96 LEHTONEN Venla FIN 1995 15:18:00