Napoli-Cremonese oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Cremonese, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. I partenopei vogliono prendersi la rivincita dopo la sorprendente eliminazione in Coppa Italia per mano dei ragazzi di Ballardini. Impresa tutt’altro che impossibile, come testimonia la classifica: il Napoli è infatti primo in solitaria e sempre più lanciato verso lo scudetto, mentre la Cremonese è ultima e non ha conquistato neppure una vittoria. All’andata i ragazzi di Spalletti s’imposero per 4-1 e tutto lascia pensare ad un altro loro successo. Sarà importante però scendere in campo concentrati e non sottovalutare gli avversari. La sfida è in programma oggi, domenica 12 febbraio alle 20:45 al Diego Armando Maradona di Napoli. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.