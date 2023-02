Beppe Marotta in visita al bimbo di 6 anni ferito: gadget in regalo e invito a San Siro

Ha 6 anni ed è ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova, dove si trova dal 19 dicembre scorso quando venne trovato gravemente ferito in via Gallardi a Ventimiglia. Oggi R. ha ricevuto la visita dell’amministratore delegato Beppe Marotta che ha regalato al bambino una borsa dell’Inter con gadget vari: maglia, pantaloncini, una sciarpa oltre all’invito per assistere ad una partita a San Siro, quando sarà dimesso. Una bella sorpresa e una gioia futura, in attesa che le indagini facciano il loro corso. Inoltre Marotta ha consegnato tre sacchetti di gadget anche agli altri piccoli pazienti del reparto. Presenti all’incontro il papà del piccolo e l’avvocato che assiste la famiglia Maria Gioffrè.