Domenica In, Speciale Sanremo 2023 in tv: ospiti, programma, orario e streaming

Nonostante il Festival sia volto al termine, con la vittoria di Marco Mengoni, non si può dire che sia finito anche Sanremo 2023. Nella giornata odierna di domenica 12 febbraio, ci sarà infatti il consueto ‘Speciale Sanremo‘ in occasione della puntata di Domenica In. Alla conduzione c’è ovviamente Mara Venier, accompagnata da numerosi ospiti in studio come Ornella Muti, Chiara Francini, Alessandro Siani, Alberto Matano, Pino Strabioli e Luca Tommassini.

Interverranno inoltre giornalisti come Marinella Venegoni e Luca Dondoni (La Stampa), Paolo Giordano e Laura Rio (Il Giornale), Andrea Laffranchi (Corriere della Sera), Alvaro Moretti (Il Messaggero), Emanuela Castellini (Quotidiani del Nord), Cinzia Marongiu (Tiscali) e Davide Maggio. Infine, non potranno mancare i veri protagonisti, ovvero gli artisti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston in occasione della 73^ kermesse sanremese. Appuntamento alle ore 14:00 su Rai Uno con Domenica In. La trasmissione potrà essere seguita anche in streaming su Rai Play.