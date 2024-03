Volley, quarti Playoff Superlega 2023/24: Civitanova la spunta al tie-break a Monza, si va a gara-5

Civitanova rinvia tutto a gara-5: la Lube vince a Monza 3-2 (25-18, 23-25, 25-22, 18-25, 15-13) in gara-4 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Massimo Eccheli rispondono set su set in una partita dal contenuto tecnico stellare, in cui gli errori sono stati limitati al minimo da entrambe le squadre. I brianzoli però non riescono a sfruttare fino in fondo del tifo del proprio pubblico contro una Lube che non molla mai e alla fine la spunta al tie-break. La formazione di Gianlorenzo Blengini pareggia così la serie e rinvia il verdetto a gara-5, dove potrà godere anche del fattore campo. Di seguito, la cronaca della partita della quarta giornata dei quarti di finale Mint Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova.

PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: LA CRONACA DI GARA-4 MONZA-CIVITANOVA

Nel primo set la Lube prende il comando delle operazioni fin da subito, e controlla grazie ad un Nikolov sugli scudi. I padroni di casa provano a reagire e tornano fino al -3, ma ancora il bulgaro trova il mani fuori vincente e regala il primo set ai suoi con il netto punteggio di 25-18. Nel secondo set la Vero Volley reagisce fin dall’inizio grazie ad un ispirato Szwarc. Galassi trova l’ace che ricaccia indietro gli ospiti, ma la Lube non si perde d’animo e ritorna fino al -1 sul 24-23, annullando i primi due set point. Il terzo però va a segno con Szwarc che pareggia i conti 25-23. Nel terzo parziale Civitanova parte meglio, ma la formazione di Eccheli rimonta e si porta avanti nel punteggio grazie al proprio muro, che sale vertiginosamente di livello. Sul 12-10 però un blackout di Monza consente ai cucinieri di recuperare: un parziale di 6-1 porta gli ospiti sul +3, prima che due punti in fila di Takahashi riportino a contatto la squadra di casa. Nel finale di set però Yant entra, seppur tardivamente, in partita e chiude il set 25-23.

L’inizio di quarto set è molto equilibrato, con nessuna delle due formazioni che riesce ad allungare. A spezzare l’equilibrio è un break firmato da Galassi con due ace in fila, che dà alla formazione di Eccheli 4 lunghezze di vantaggio. Yant è caldissimo e prova a tenere lì la Lube, ma l’inerzia è tutta a favore della Vero Volley, che prima allunga grazie a Maar e poi chiude 25-18, rimandando il verdetto di gara4 al tie-break. Nel quinto set riprende la lotta punto a punto (5-5), con entrambe le squadre che lottano su ogni pallone (10-10). Civitanova mette la testa avanti con il muro di De Cecco (10-11) ma i padroni di casa rispondono (12-12). Poi però la tensione si alza e Yant mette a terra due punti che lanciano la Lube (12-14), Maar annulla il match point ma poi ci pensa Chinenyeze a siglare il punto che vale la vittoria di set (13-15) e match.