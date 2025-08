Timothy Weah lascia il ritiro in Germania della Juventus: è atteso in Francia per firmare con l’OM. Trattativa chiusa tra prestito, riscatto e bonus

Timothy Weah è pronto a iniziare una nuova avventura in Ligue 1. L’esterno statunitense ha lasciato il ritiro della Juventus a Herzogenaurach, in Germania, e volerà in queste ore in Francia per firmare il contratto che lo legherà all’Olympique Marsiglia.

La trattativa tra i bianconeri e il club francese si è chiusa sulla base di 18 milioni di euro complessivi, suddivisi tra prestito oneroso, diritto di riscatto e bonus. Una soluzione che accontenta tutte le parti: il Marsiglia trova un rinforzo gradito e funzionale, la Juventus libera una pedina fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor, e il giocatore avrà ora l’occasione di rilanciarsi in un campionato che conosce bene.

Dopo una sola stagione a Torino, dove ha collezionato 28 presenze tra campionato e coppe senza però incidere in maniera decisiva, Weah è stato ritenuto cedibile dal club bianconero. A sbloccare l’affare è stato il direttore generale del Marsiglia Damien Comolli, che ha accelerato nei colloqui con la dirigenza juventina fino alla fumata bianca.

Weah ritroverà così la Ligue 1 dopo l’esperienza con il Lille e potrà mettersi a disposizione del nuovo allenatore dell’OM, pronto a puntare su di lui per rinforzare le corsie esterne.