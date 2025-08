Il Masters 1000 di Toronto vede concludersi i primi quarti. Zverev passa rimontando Opyrin, Khacanov batte Michelsen.

Entra sempre più nel vivo il Masters 1000 di Toronto, con i primi quarti di finale che si sono conclusi e, in nottata, sono previsti gli altri due incontri del turno. A vincere sono stati Alexander Zverev e Karen Khacanov, che hanno battuto rispettivamente Alexei Popyrin e Alex Michelsen.

Il tedesco sembra essersi ritrovato dopo settimane difficili, e adesso punta a un successo in un Masters 1000 che manca da tempo. Karen Khacanov ha battuto il giovane in ascesa Michelsen, in forma e a suo agio sul cemento americano. I due si incontreranno adesso in semifinale.

Masters 1000 Toronto: Zverev rimonta Popyrin, Khacanov vince in due set

Non è stata per nulla una passeggiata la partita di Alexander Zverev. Il tedesco aveva un difficile scontro con l’australiano, che nelle ultime settimane ha alzato notevolmente il suo livello di tennis. Seppur favorito alla vigilia, Zverev avrebbe avuto un vero osso duro da battere.

Come ci si poteva aspettare, infatti, la partita è stata molto combattuta, col primo set andato all’australiano dopo un tie-break infuocato, vinto 10-8 dal n°18 del tabellone. Il n°1 del tabellone e favorito del torneo Alexander Zverev non ha però perso fiducia, rimontando con il punteggio di 6-4 6-3 e vincendo un match combattutissimo.

Nessun set perso ma grande lotta anche per Karen Khacanov, che batte Michelsen con un 6-4 7-6. Questa notte in programma gli altri quarti di finale, Rublev-Fritz e de Minaur-Shelton, che decideranno quale sarà l’altra semifinale del torneo. La prima è invece già decisa, con Zverev che proverà a superare l’ostacolo russo per tornare in una finale Masters 1000.