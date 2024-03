Serie B: assemblea di Lega su modifica norme economiche e finanziarie

Si è svolta un’assemblea in video conferenza della Lega Serie B con tutti i club presenti. Trattate le proposte di modifica alle norme economiche e finanziarie per le licenze annunciate dalla Figc, con una differenziazione tra club di A e altre società, nell’ambito del processo di riforme. La riunione si è tenuta dopo l’incontro tra i vertici della Lega di A e di B dei giorni scorsi e in vista del consiglio federale convocato per giovedì prossimo.

Ecco la nota della Lega Serie B: “L’assemblea è stata convocata alla luce delle proposte di modifica apportate ai criteri economico-finanziari del piano strategico del sistema calcio, inviato dalla Figc alle componenti l’11 marzo. E’ stato affrontato il tema sotto il profilo dei collegamenti tra Lega A e B in ragione delle società promosse e retrocesse e anche per la corretta applicazione del principio di equa competizione. Dal confronto è scaturita una nota, approvata all’unanimità, che verrà trasmessa in Figc nelle prossime ore”.