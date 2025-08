Seconda tappa già importante per il Giro di Polonia, ATP di Toronto giunto ai quarti. Ecco l’elenco dello sport in tv di martedì 5 agosto.

Tanto spazio al ciclismo, con il Giro di Polonia che prosegue dopo la vittoria nella prima tappa di Kooij. Nel frattempo, in Spagna, inizia la Vuelta a Burgos, importante corsa a tappe che prepara all’ultimo Grande Giro, La Vuelta a Espana.

Non si ferma il Masters 1000 di Toronto, che nella notte italiana vedrà andare in scena i quarti di finale. Spazio ancora alle amichevoli calcistiche, in preparazione della stagione che inizierà a breve.

Sport in tv martedì 5 agosto: il programma

11.37 Ciclismo, Vuelta a Burgos: prima tappa – Diretta streaming su RTVE Play.

13.00 Ciclismo, Giro di Polonia 2025: seconda tappa – Diretta streaming su Discovery+ e su DAZN.

16.30 Tennis, ATP Cincinnati: primo turno qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

(Nardi vs Mayo 4° match e inizio programma alle 16.30 italiane; Gigante vs Kypson 4° match e inizio programma dalle 16.30)

16.30 Tennis, WTA Cincinnati 2025: primo turno qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming.

(Cocciaretto vs Hon 1° match e inizio programma alle 16.30 italiane; Trevisan vs Sienna 2° match e inizio programma alle 16.30)

18.30 Calcio, Amichevole: Empoli vs Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Amichevole: Nottingham Forest vs Fiorentina – Diretta streaming sul sito ufficiale della Fiorentina.

00.00 Tennis, WTA Montreal 2025: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e NOW.

01.00 Tennis, ATP Toronto 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv (Rublev-Fritz, de Minaur-Shelton)