Volley, Playoff Superlega 2023/2024: Verona sfiora l’impresa ma Perugia vince e vola in semifinale

Perugia accede alle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti chiudono la serie aggiudicandosi gara-3 contro Verona per 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 15-25, 17-15). Grande fatica per i Block Devils, che si perdono nel finale di terzo set e si ritrovano solo nel tie-break contro una Rana Verona mai doma. Gli scaligeri di Rado Stoytchev si rilanciano con l’ingresso di Francesco Sani che guida la rimonta nel quarto set, allungando poi la partita fino al tie-break. La lotta infiamma il Pala Barton, ma alla fine è la Sir Susa Vim Perugia a spuntarla, conquistando così la terza vittoria nella serie che vale l’accesso alle semifinali Scudetto. Di seguito, la cronaca della partita.

LA CRONACA DI GARA-3 PERUGIA-VERONA

Verona scende in campo determinata (2-3), sfruttando bene le imprecisioni avversarie (5-7). Verona continua a macinare punti, pur dovendo rinunciare momentaneamente ad Amin, uscito dal campo dolorante alla caviglia sull’8-10. Perugia poi sale di colpi e aggancia gli avversari sul 14-14, gli scaligeri trovano un nuovo break (17-19) ma i padroni di casa ribaltano la situazione (21-19) e gestiscono il vantaggio fino al 25-22 che chiude la prima frazione. Nel secondo set Perugia riprende da dove ha lasciato (5-2), spiazzando la formazione ospite (10-5). Verona però non molla e recupera punto su punto, portandosi a -1 (13-12). Nel finale però i Block Devils tornano a martellare (18-14) e volano verso la conquista del set, nonostante tre set point annullati da Verona (25-20).

Nel terzo set è nuovamente Perugia a prendere in mano le redini del gioco (8-3), ma ancora una volta gli scaligeri recuperano (11-8) e provano a rimanere in scia (15-12). I Block Devils commettono qualche errore (16-16), poi reagiscono (21-20) ma Verona non molla e ribalta la situazione nel finale (22-23), andando a prendersi il set (22-25) che riapre il match. Nel quarto set si spegne la luce nella metà campo perugina (4-8) e gli ospiti ne approfittano per allungare (9-15) e andarsi a prendere il set (15-25) che rinvia il verdetto al tie-break. Nel quinto set la lotta riprende punto a punto (4-4), Perugia poi tenta l’allungo e gli animi si scaldano, tanto che l’arbitro estrae cartellino rosso per Mozic per proteste eccessive (8-4). Verona però non si perde d’animo e riaggancia gli avversari (11-11) e solo ai vantaggi i Block Devils riescono a spuntarla (17-15) e vincere la gara che vale il passaggio del turno.