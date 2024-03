Volley maschile, Superlega: Civitanova vince su Monza in cinque set e si aggiudica gara 3

Civitanova vince contro Monza in cinque set, nella partita valida per gara 3 di Superlega. L’accesso alla semifinale viene così rimandato, con Civitanova che ferma gli avversari a un passo dal successo. Nel frattempo, l’altro slot in semifinale è stato conquistato da Trento. Di seguito la cronaca di un’esaltante partita, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Nel primo set di gioco, Civitanova schiera Zaytsev come finto opposto e si rivelerà una posizione importante. Il giocatore si dimostra essere l’uomo chiave della Lube, che fatica in questo parziale di apertura. Dall’altra parte della rete, Monza trova il proprio uomo partita in Takahashi, autore di ben quattro ace consecutivi. La squadra ospite gestisce il set, rimanendo quasi sempre in vantaggio per due punti. E’ un errore di Zaytsev a terminare la prima frazione di gioco, che vede Monza uscirne vincente per 25-21. Nel secondo set Civitanova alza i giri del motore, con Monza che però non perde contatto sino al finale. E’ proprio sulle ultime battute che Monza trova il pareggio e mette in seria difficoltà gli avversari. Le due squadre combattono a suon di set point, con Civitanova che infine mette a terra la palla che vale il 30-28. Il punteggio generale è dunque di 1-1, con il match che si allunga di almeno un parziale. Il terzo set vede Monza salire in cattedra, almeno per la prima fase. Civitanova fatica e sembra aver perso energie sul finale del set precedente. La squadra ospite vola in avanti e solo sulle ultime battute Civitanova riesce ad accorciare le distanze. Il set va comunque nelle mani di Monza, che vince per 25-21. Il parziale numero quattro vede Civitanova inizialmente in difficoltà, ma poi Monza lentamente va in calando. Gli ospiti cercano di mantenersi in testa, ma i padroni di casa rimontano fino al sorpasso e poi vincono il set per 25-22. Tutto verrà deciso dal tie-break. E’ Yant l’uomo chiave del finale di Civitanova. Il tie break va nelle mani dei padroni di casa, che vincono 15-11.