Roma-Sassuolo, Cristante: “Siamo una squadra forte, De Rossi ha portato entusiasmo”

“Sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che deve salvarsi. C’era anche un po’ di stanchezza dopo un ciclo di partite complicate. Era importante vincere. Siamo in crescita costante, con De Rossi siamo migliorati prestazione dopo prestazione. Abbiamo l’obiettivo alla nostra portata, ma non dobbiamo mollare perché le avversarie sono tutte lì. De Rossi ha portato tanto entusiasmo e ha toccato i punti giusti. Siamo una squadra forte, poi le stagioni a volte non vanno come si pensa e servono cambiamenti”. A dirlo è il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 ottenuta contro il Sassuolo. “Nazionale? Cerco di fare il meglio possibile, con Spalletti eravamo d’accordo che sarei rimasto a casa per qualche problemino. Voglio meritarmi la convocazione per l’Europeo”, ha aggiunto.