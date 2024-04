Volley, Playoff Scudetto Superlega 2023/2024: Monza centra una storica finale, Trento ko a gara-5

Monza vince al tie-break sul campo di Trento e conquista una storica finale Scudetto: l’Itas si arrende 2-3 (18-25, 22-25, 25-23, 26-24, 15-17) nella decisiva gara-5 della semifinale dei Playoff della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli scendono in campo molto determinati e dominano le prime due frazioni di gioco contro una Itas che non riesce a carburare. La reazione della squadra di Fabio Soli, che fa saggiare il campo a Riccardo Sbertoli dopo un mese di stop causa infortunio, arriva nel terzo set. L’Itas sale di colpi e trascina gli avversari al tie-break, dove però sono proprio gli ospiti ad avere la meglio in un finale tiratissimo. Di seguito, la cronaca della partita Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza della quinta giornata delle semifinali Scudetto.

LA CRONACA DI GARA-5 TRENTO-MONZA

Massimo Eccheli (Monza) inizia ancora con tre schiacciatori (Ran, Maar e Loeppky), Fernando in regia, Galassi e Di Martino al centro, Gaggini il libero. Fabio Soli (Trento) risponde con Acquarone, Rychlicki opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Podrascanin e Kozamernik centrali, Laurenzano il libero. Nel primo set i brianzoli scendono in campo molto determinati (1-6) e arginano i tentativi di recupero dei padroni di casa (8-11), che non riescono a trovare ritmo (11-17). Monza continua a macinare punti (14-20) e chiude senza problemi un set dominato dall’inizio alla fine (18-25). Nel secondo set Trento cambia passo (5-3), ma gli ospiti non mollano (8-8) e rimettono la testa avanti sul 12-13. I brianzoli approfittano del momento di appannamento dei padroni di casa (13-15), che reagiscono (18-18) ma nel finale concedono qualcosa in più ad una Monza più composta (21-22), che piazza la zampata e si prende anche la seconda frazione (22-25).

Nel terzo set Monza riprende da dove aveva lasciato (5-10), ma Trento non molla (10-10) e completa il sorpasso sul 13-12. I padroni di casa salgono di colpi e difendono il doppio vantaggio (18-16), salvo poi subire la rimonta degli ospiti (19-19). I brianzoli lottano sempre su ogni pallone (21-21) ma alla fine i padroni di casa riescono a chiudere il set (25-23) che riapre la partita. Nel quarto set riprende la lotta punto a punto (4-4), Monza sembra avere ancora qualcosa in più (7-10) ma l’Itas rimane in scia (12-14) per poi rimettere la testa avanti sul 16-15. Gli uomini di Eccheli ribaltano la situazione (18-19), ma nel finale Trento sale di colpi e riesce a spuntarla ai vantaggi (26-24). La lotta serrata prosegue al tie-break (4-4), dove Trento mette la testa avanti al cambio di campo (8-7) ma poi subisce la rimonta avversaria (11-12). L’Itas poi annulla due match point (14-14), ma alla fine i due attacchi vincenti di Ran sanciscono il successo di Monza ai vantaggi (15-17).