Liga 2023/2024, pari per Real Sociedad e Athletic Bilbao. Vince il Siviglia

La trentunesima giornata della Liga 2023/2024 ha visto andare in scena oggi quattro match molto interessanti. Ad aprire le danze la vittoria del Siviglia, che si è imposto per 2-0 in casa del Las Palmas. Una partita molto condizionata dalla follia di Coco, che ha lasciato i padroni di casa in 10 uomini dopo appena sei minuti dal calcio d’inizio. Così il Siviglia ha avuto vita decisamente più facile, passando in vantaggio al 43′ con En Nesyri senza però riuscire a chiudere la pratica fino al 93′ quando Lukebakio ha firmato il 2-0. Seconda vittoria consecutiva per gli andalusi, che mettono ormai al sicuro la salvezza a meno di clamorosi cataclismi nelle ultime sette giornate. Quarta sconfitta di fila invece per il Las Palmas, comunque piuttosto tranquillo avendo tre punti in più rispetto al Siviglia.

Si sveglia troppo tardi invece il Granada, che sembra ormai condannato alla retrocessione ma comunque torna alla vittoria battendo 2-0 l’Alaves grazie ai gol di Uzuni e Boye. I punti di distacco restano comunque 11 rispetto al quartultimo posto. Ancor più spacciato l’Almeria, che però lotta e ferma sul 2-2 la Real Sociedad che era lanciatissima dopo tre vittorie di fila. Decisivo il rigore trasformato da Embarba e causato da Zubeldia (poi espulso) all’86’. Pari anche per l’Athletic Bilbao, che impatta 1-1 con il Villareal restando comunque saldamente in quinta posizione.