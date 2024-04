Perugia-Monza in tv: data, orario e diretta streaming gara-1 finale Playoff Superlega 2023/2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Perugia-Monza, gara-1 della finale Scudetto dei Playoff della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, che hanno battuto Milano in quattro partite, vanno a caccia di un’altra grande prestazione davanti al proprio pubblico per iniziare nel migliore dei modi questa decisiva serie.

Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Massimo Eccheli, capace di superare la favorita Trento a gara-5 nelle semifinali. I brianzoli non vogliono di certo smettere di sognare ora e vanno a caccia di un’altra impresa in trasferta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 18 aprile al Pala Barton di Perugia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida Sir Safety Susa Perugia-Mint Vero Volley Monza della prima giornata della finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – Gara-1 Perugia-Monza della finale dei Playoff Scudetto Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming gratuito (previa registrazione) su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.