Inter-Torino, le probabili formazioni: chi parte dal 1′ e chi dalla panchina
Inter-Torino andrà in scena questa sera alle ore 20:45 a San Siro e inaugurerà la stagione di entrambe le squadre: ecco le possibili scelte dei tecnici.
L’Inter di Cristian Chivu questa sera scenderà in campo per la prima volta sotto la guida del nuovo tecnico e affronterà, a San Siro, il ‘nuovo’ Torino di Marco Baroni.
L’allenatore nerazzurro va verso la scelta delle certezze: in difesa dal 1′ dovrebbero infatti partire – secondo ‘Sky Sport’ – Pavard, Acerbi e Bastoni. In regia a centrocampo, con Calhanoglu squalificato, dovrebbe partire Barella con Sucic e Mkhitaryan. Pochi dubbi per il resto della formazione.
Occhio poi anche alle possibili scelte – al netto dell’indisponibilità per infortunio di Ismajli – di Baroni per il Torino: Adams dovrebbe ancora occupare un posto centrale in attacco, con Ngonge e Vlasic ai lati. Di seguito le possibili scelte.
Inter-Torino, le probabili formazioni per la prima di Serie A: pochi dubbi per Chivu e Baroni secondo ‘Sky Sport’
PROBABILE INTER: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Christian Chivu
PROBABILE TORINO: Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Anjorin, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Adams, Vlasic. All. Marco Baroni