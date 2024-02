Volley, Serie A1 Femminile 2023/2024: tutti i risultati e la classifica

Tutti i risultati e la classifica della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. Archiviata la lunga estate azzurra, l’attenzione si sposta sul massimo campionato italiano, uno dei più competitivi al mondo. Le campionesse d’Italia in carica di Conegliano proveranno a difendere il titolo, ma le contendenti non rimarranno a guardare. Tra le squadre più attrezzate, almeno sulla carta, spiccano Scandicci con Ekaterina Antropova e la Vero Volley Milano con Paola Egonu, che torna in Italia dopo un anno in Turchia. Di seguito, tutti i punteggi delle partite e la classifica di campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

La classifica

(punti totali, partite vinte, partite perse)

Prosecco Doc Imoco Conegliano 57pt (20V-0P) Allianz Vero Volley Milano 49pt (17V-3P) Igor Gorgonzola Novara 47pt (16V-4P) Savino Del Bene Scandicci 46pt (16V-4P) Reale Mutua Fenera Chieri ’76 36pt (11V-9P) Wash4green Pinerolo 30pt (10V-10P) Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 28pt (9V-11P) Aeroitalia Roma Volley 27pt (9V-11P) Il Bisonte Firenze 24pt (9V-11P) Trasportipesanti Casalmaggiore 23pt (7V-13P) Uyba Volley Busto Arsizio 18pt (5V-15P) Volley Bergamo 1991 15pt (4V-16P) Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 13pt (5V-15P) Itas Trentino 7pt (2V-18P)

A1 Femminile 2023/2024: t utti i risultati

PRIMA GIORNATA ANDATA

SABATO 7 OTTOBRE 2023

Trasportipesanti Casalmaggiore-Volley Bergamo 1991 2-3 (25-20, 23-25, 23-25, 25-14, 11-15)

DOMENICA 8 OTTOBRE 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Itas Trentino 3-0 (25-18, 25-16, 25-18)

Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-20, 25-19, 25-18)

Allianz Vero Volley Milano-Uyba Busto Arsizio 3-0 (25-21, 25-10, 25-12)

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Roma Volley Club 2-3 (25-22, 20-25, 19-25, 25-19, 12-15)

Wash4green Pinerolo-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 2-3 (17-25, 25-23, 25-17, 23-25, 13-15)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (20-25, 27-29, 25-27)

SECONDA GIORNATA ANDATA

SABATO 14 OTTOBRE

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (20-25, 12-25, 14-25)

Itas Trentino-Allianz Vero Volley Milano 1-3 (17-25, 20-25, 25-23, 18-25)

DOMENICA 15 OTTOBRE

Igor Gorgonzola Novara-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (25-23, 25-21, 22-25, 25-20)

Volley Bergamo 1991-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 1-3 (25-15, 25-27, 23-25, 23-25)

Uyba Volley Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (20-25, 25-20, 19-25, 23-25)

Roma Volley Club-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (18-25, 20-25, 20-25)

Il Bisonte Firenze-Wash4green Pinerolo 2-3 (26-24, 26-24, 18-25, 16-25, 13-15)

TERZA GIORNATA ANDATA

SABATO 21 OTTOBRE

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (19-25, 23-25, 25-18, 25-27)

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Megabox Odulati del Savio Vallefoglia 1-3 (25-13, 23-25, 22-25, 22-25)

DOMENICA 22 OTTOBRE

Il Bisonte Firenze-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)

Wash4green Pinerolo-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (17-25, 16-25, 28-26, 20-25)

Roma Volley Club-Uyba Volley Busto Arsizio 3-2 (25-22, 20-25, 19-25, 25-19, 15-13)

Allianz Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 3-2 (27-25, 25-18, 25-27, 22-25, 16-14)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Itas Trentino 3-0 (25-22, 25-22, 25-13)

QUARTA GIORNATA ANDATA

SABATO 28 OTTOBRE

Volley Bergamo 1991-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 2-3 (20-25, 25-17, 25-19, 22-25, 14-16)

DOMENICA 29 OTTOBRE

Savino Del Bene Scandicci-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (25-18, 23-25, 25-14, 25-22)

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo 0-3 (22-25 18-25 17-25)

Itas Trentino- Il Bisonte Firenze 1-3 (18-25, 13-25, 25-17, 21-25)

Uyba Volley Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (18-25, 17-25, 21-25)

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE

Allianz Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-0 (25-19, 25-19, 15-16)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Roma Volley Club 3-0 (25-16, 25-16, 25-20)

QUINTA GIORNATA ANDATA

MERCOLEDI’ 1 NOVEMBRE

Il Bisonte Firenze-Roma Volley Club 3-2 (25-22, 25-27, 25-23, 22-25, 15-12)

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (22-25, 25-18, 22-25, 23-25)

Igor Gorgonzola Novara-Itas Trentino 3-0 (25-23, 25-19, 25-20)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 0-3 (24-26, 16-25, 19-25)

Savino Del Bene Scandicci-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (24-26, 25-27, 25-23, 20-25)

Volley Bergamo 1991-Allianz Vero Volley Milano 1-3 (23-25, 22-25, 25-20, 18-25)

Wash4green Pinerolo-Uyba Volley Busto Arsizio 3-1 (23-25, 25-17, 25-21, 25-19)

SESTA GIORNATA ANDATA

SABATO 4 NOVEMBRE

Itas Trentino-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (16-25, 16-25, 18-25)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Wash4green Pinerolo 3-0 (25-20, 25-15, 25-21)

Roma Volley Club-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-21, 25-21, 25-22)

DOMENICA 5 NOVEMBRE

Allianz Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (25-23, 18-25, 20-25, 15-25)

Uyba Volley Busto Arsizio-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-18, 26-24, 25-17)

Il Bisonte Firenze-Trasportipesanti Casalmaggiore 0-3 (11-25, 21-25, 20-25)

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (18-25, 14-25, 22-25)

SETTIMA GIORNATA ANDATA

SABATO 11 NOVEMBRE

Itas Trentino-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 3-2 (25-22, 23-25, 28-26, 23-25, 15-13)

Volley Bergamo 1991-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (25-23, 23-25, 25-18, 15-25, 11-15)

DOMENICA 12 NOVEMBRE

Igor Gorgonzola Novara-Allianz Vero Volley Milano 1-3 (17-25 25-23 23-25 21-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-15 25-21 25-17)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Uyba Volley Busto Arsizio 1-3 (20-25 16-15 25-17 24-26)

Wash4green Pinerolo-Roma Volley Club 3-0 (25-23 25-21 25-20)

Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-23 25-14 25-21)

OTTAVA GIORNATA ANDATA

SABATO 18 NOVEMBRE

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Itas Trentino 3-1 (25-19 22-25 25-20 25-17)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Roma Volley Club 2-3 (25-22 22-25 26-28 25-21 13-15)

DOMENICA 19 NOVEMBRE

Allianz Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo 3-0 (25-16 25-19 25-17)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (27-29 23-25 23-25)

Il Bisonte Firenze-Uyba Volley Busto Arsizio 3-0 (25-17 25-22 25-22)

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Savino Del Bene Scandicci 1-3 (11-25 19-25 25-18 20-25)

Volley Bergamo 1991-Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-0 (15-25 22-25 17-25)

NONA GIORNATA ANDATA

SABATO 25 NOVEMBRE

Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-16, 44-42, 23-25, 25-22)

Itas Trentino-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3 (24-26, 18-25, 14-25)

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0 (21-25, 18-25, 22-25)

Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-2 (25-17, 20-25, 26-28, 25-11, 15-11)

Uyba Volley Busto Arsizio-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 27-25, 12-15)

Roma Volley Club-Allianz Vero Volley Milano 0-3 (21-25, 18-25, 22-25)

Wash4green Pinerolo-Volley Bergamo 1991 3-2 (22-25, 26-24, 19-25, 26-14, 15-10)

DECIMA GIORNATA ANDATA

SABATO 2 DICEMBRE 2023

Wash4green Pinerolo-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (19-25, 29-31, 19-25)

DOMENICA 3 DICEMBRE 2023

Allianz Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-2 (24-26, 27-25, 25-18, 23-25, 15-2)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Uyba Volley Busto Arsizio 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

Volley Bergamo 1991-Itas Trentino 3-0 (28-26, 25-16, 25-26)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Il Bisonte Firenze 3-1 (21-25, 25-18, 25-15, 25-22)

Roma Volley Club-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 3-1 (18-25, 25-15, 25-17, 26-24)

Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (19-25, 14-25, 25-23, 18-25)

UNDICESIMA GIORNATA ANDATA

SABATO 9 DICEMBRE 2023

Uyba Volley Busto Arsizio-Volley Bergamo 1991 3-1 (25-27 25-15 26-24 25-22)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Wash4green Pinerolo 0-3 (18-25 23-25 21-25)

DOMENICA 10 DICEMBRE 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-18, 25-20, 25-17)

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-2 (28-26, 25-23, 21-25, 17-25, 15-11)

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Allianz Vero Volley Milano 0-3 (18-25, 15-25, 14-25)

Itas Trentino-Roma Volley Club 0-3 (22-25, 20-25, 14-25)

LUNEDI’ 11 DICEMBRE 2023

Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-11, 28-26, 21-25, 25-21)

DODICESIMA GIORNATA ANDATA

SABATO 16 DICEMBRE 2023

Roma Volley Club-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (16-25, 14-25, 26-24, 25-21, 7-15)

Volley Bergamo 1991-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (23-25, 13-25, 20-25)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0 (25-15, 25-22, 25-21)

DOMENICA 17 DICEMBRE 2023

Il Bisonte Firenze-Allianz Vero Volley Milano 0-3 (19-25, 22-25, 20-25)

Wash4green Pinerolo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3 (19-25, 22-25, 20-25)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 3-1 (25-18, 25-19, 17-25, 26-24)

Uyba Volley Busto Arsizio-Itas Trentino 3-0 (25-23, 25-14, 25-19)

TREDICESIMA GIORNATA ANDATA

VENERDI’ 22 DICEMBRE 2023

Itas Trentino-Wash4green Pinerolo 2-3 (25-17, 17-25, 24-26, 26-24, 20-22)

SABATO 23 DICEMBRE 2023

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Uyba Volley Busto Arsizio 3-0 (25-20, 25-15, 25-18)

Savino Del Bene Scandicci-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-11, 25-21, 25-14)

Allianz Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-20, 25-13, 25-10)

Igor Gorgonzola Novara-Roma Volley Club 3-0 (25-10, 33-31, 25-14)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (17-25, 20-25, 25-23, 16-25)

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Il Bisonte Firenze 2-3 (25-21, 25-17, 19-25, 20-25, 9-15)

PRIMA GIORNATA RITORNO

MARTEDI’ 26 DICEMBRE 2023

Itas Trentino-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (19-25 18-25 21-25)

Uyba Volley Busto Arsizio-Allianz Vero Volley Milano 1-3 (28-30 25-17 15-25 17-25)

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-19 26-24 23-25 25-18)

Roma Volley Club-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2-3 (35-37, 18-25, 25-16, 25-17, 4-15)

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Wash4green Pinerolo 3-2 (20-25 25-13 23-25 25-22 17-15)

Il Bisonte Firenze-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (17-25 19-25 18-25)

SECONDA GIORNATA RITORNO

SABATO 6 GENNAIO 2024

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Roma Volley Club 3-0 (25-21, 25-18, 25-16)

Savino Del Bene Scandicci-Uyba Volley Busto Arsizio 3-1 (25-22, 18-25, 25-15, 25-11)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Volley Bergamo 1991 3-1 (5-20, 22-25, 25-18, 25-13)

DOMENICA 7 GENNAIO 2024

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 3-0 (25-22, 25-21, 25-19)

Allianz Vero Volley Milano-Itas Trentino 3-0 (25-13, 25-23, 25-22)

Wash4green Pinerolo-Il Bisonte Firenze 1-3 (22-25, 18-25, 26-24, 20-25)

SABATO 17 FEBBRAIO

Trasportipesanti Casalmaggiore-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 26-24)

TERZA GIORNATA RITORNO

SABATO 13 GENNAIO

Itas Trentino-Trasportipesanti Casalmaggiore 2-3 (28-26, 26-24, 18-25, 19-25, 15-17)

Savino Del Bene Scandicci-Allianz Vero Volley Milano 0-3 (20-25, 21-25, 15-25)

DOMENICA 14 GENNAIO

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-2 (26-28, 25-19, 21-25, 30-28, 15-9)

Volley Bergamo 1991-Il Bisonte Firenze 2-3 (25-22, 29-27, 11-25, 19-25, 16-18)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 3-1 (25-17, 25-20, 16-25, 25-21)

Igor Gorgonzola Novara-Wash4green Pinerolo 3-1 (26-24, 23-25, 25-22, 25-14)

Uyba Volley Busto Arsizio-Aeroitalia Smi Roma 3-0 (25-23, 25-16, 25-23)

QUARTA GIORNATA RITORNO

SABATO 20 GENNAIO

Wash4green Pinerolo-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (27-25, 21-25, 25-19, 32-30)

DOMENICA 21 GENNAIO

Aeroitalia Smi Roma-Prosecco Doc Imoco Conegliano 2-3 (25-21, 23-25, 26-24, 18-25, 4-15)

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Volley Bergamo 1991 1-3 (22-25, 25-15, 23-25, 27-29)

Igor Gorgonzola Novara-Uyba Volley Busto Arsizio 3-1 (25-12, 25-15, 24-26, 25-10)

Il Bisonte Firenze-Itas Trentino 3-0 (25-19, 25-23, 25-15)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Allianz Vero Volley Milano 2-3 (25-21, 23-25, 23-25, 27-25, 13-15)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (22-25, 20-25, 17-25)

QUINTA GIORNATA RITORNO

SABATO 27 GENNAIO

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-15, 25-21, 25-17)

DOMENICA 28 GENNAIO

Allianz Vero Volley Milano-Volley Bergamo 1991 3-1 (25-19, 23-25, 25-20, 25-19)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-20, 25-19, 25-17)

Aeroitalia Smi Roma-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-19, 20-25, 25-13, 25-18)

Uyba Volley Busto Arsizio-Wash4green Pinerolo 2-3 (25-15, 25-22, 22-25, 27-29, 6-15)

Itas Trentino-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (12-25, 25-21, 21-25, 22-25)

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Trasportipesanti Casalmaggiore 1-3 (21-25, 22-25, 25-20, 20-25)

SESTA GIORNATA RITORNO

SABATO 3 FEBBRAIO

Trasportipesanti Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-21, 34-32, 25-18)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Uyba Volley Busto Arsizio 3-0 (25-17, 25-21, 25-22)

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Volley Bergamo 1991-Aeroitalia Smi Roma 1-3 (20-25, 25-17, 19-25, 21-25)

Wash4green Pinerolo-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-21, 29-27, 20-25, 25-20)

Igor Gorgonzola Novara-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 3-1 (25-10, 25-17, 18-25, 25-17)

Savino Del Bene Scandicci-Itas Trentino 3-0 (25-18, 25-13, 25-17)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Allianz Vero Volley Milano 3-0 (25-23, 25-18, 25-18)

SETTIMA GIORNATA RITORNO

SABATO 10 FEBBRAIO

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-22, 25-21, 21-25, 17-25, 10-15)

Allianz Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (27-29, 25-19, 19-25, 25-22, 12-15)

DOMENICA 11 FEBBRAIO

Uyba Volley Busto Arsizio-Trasportipesanti Casalmaggiore 1-3 (19-25, 25-21, 20-25, 22-25)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-20, 29-27, 25-22)

Aeroitalia Smi Roma-Wash4green Pinerolo 3-2 (25-23, 19-25, 19-25, 25-21, 15-9)

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Itas Trentino 1-3 (20-25, 18-25, 25-15, 19-25)

Il Bisonte Firenze-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (19-25, 25-22, 19-25, 22-25)

OTTAVA GIORNATA RITORNO

SABATO 24 FEBBRAIO

