MotoGP GP Portogallo 2024, Vinales: “Peccato per il problema tecnico, sapevo di poter vincere”

“Sentivo di poter vincere vincere, peccato per il problema tecnico. Dal sesto giro ho capito che qualcosa non funzionava con il cambio, perdevo molto tempo sul rettilineo. Sono comunque felice perché so di aver dato il massimo. Questo weekend abbiamo fatto un grande passo in avanti, abbiamo recuperato la velocità e abbiamo dimostrato che la RS-GP24 può vincere. Ora andiamo ad Austin, un circuito che mi piace e dove arrivo più motivato che mai”. Sono le parole di Maverick Vinales dopo la sfortunata gara in Portogallo. “Mi dispiace molto per Maverick perché ha fatto un weekend incredibile e si meritava il podio, ma purtroppo le gare sono così. Non sono riuscito a trovare il feeling durante tutto il weekend, mancava grip sul posteriore. Alla fine, comunque, ho fatto un buon passo in rimonta e porto a casa dei punti importanti”. Così, invece, Aleix Espargaro, che dopo un contatto a inizio gara è riuscito a chiudere in ottava posizione.