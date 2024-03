Tuffi, World Cup Berlino 2024: quarto posto per Bertocchi e Pellacani nel sincro 3 metri

La tappa di Berlino della World Cup 2024 di tuffi si è chiusa con un altro buon risultato per l’Italia. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno infatti chiuso al quarto posto la prova del sincro 3 metri femminile, un risultato che conferma la qualità della coppia azzurra che già con il bronzo mondiale di Fukuoka 2023 si è guadagnata da tempo la carta olimpica per i Giochi di Parigi 2024. Qualche imprecisione di troppo nei tuffi obbligatori è costata cara a Bertocchi e Pellacani, che alla fine hanno chiuso con un totale di 282.48 punti. Davanti a loro le statunitensi Kassidy Cook e Sarah Bacon trionfano con 303.21 davanti alle australiane Maddison Keeney e Anabelle Smith con 296.73 e alle britanniche Scarlett Mew Jensen-Yasmin Harper che totalizzano 295.99.

L’Italia è stata impegnata anche su altri fronti nell’ultima giornata di gare a Berlino. Nel sincro maschile dalla piattaforma ottavo posto per Andrea Giovannini e Andreas Sargent Larsen nella gara vinta dai britannici Thomas Daley e Noah Williams. Giornata non certo brillante anche per Lorenzo Marsaglia, che dopo lo splendido argento nel sincro con Giovanni Tocci non va oltre il dodicesimo e ultimo posto nella gara individuale vinta dal cinese Wang Zongyuan. L’attesa adesso è tutta per le SuperFinal di World Cup, in programma nel mese di aprile proprio in Cina.