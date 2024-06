Volley, Nations League maschile 2024: l’Italia si riscatta, battuta la Bulgaria 3-0

L’Italia reagisce dopo il ko contro la Polonia e batte in tre set la Bulgaria nella partita valevole per la Pool 5 della terza settimana della Volleyball Nations League maschile 2024 di volley. Il giovane gruppo di Fefé De Giorgi, che ha deciso di lasciare a riposo alcuni titolari, soffre in avvio ma poi sale in cattedra e piega con il punteggio di 3-0 (27-25, 25-20, 25-21) la compagine bulgara, allenata dall’ex Ct azzurro Gianlorenzo Blengini. L’Italia stacca dunque Slovenia e Polonia e si porta al primo posto a quota 24 punti, seppur con una partita in più.

CRONACA – De Giorgi decide di partire con un sestetto formato da Sbertoli, Sanguinetti, Bovolenta, Luca Porro, Recne, Mosca e Laurenzano, ma l’inizio non è dei migliore. A dominare è infatti la Bulgaria, che ottiene fin da subito un vantaggio importante e costringe gli avversari a chiamare time out. La musica cambia quando De Giorgi inserisce Bottolo, con l’Italia che trova più equilibrio e si riporta a -1. I bulgari tornano però ad allungare e per Sanguinetti e compagni ricucire il gap si rivela più complicato del previsto. L’Italia però non si disunisce e innanzitutto resta in scia, poi ristabilisce la parità, quindi si procura un set point. Il primo viene annullato, il secondo pure, ma il terzo è quello buono e vuol dire 27-25 in favore degli azzurri.

Molto più agevole la seconda frazione, che l’Italia mette in discesa fin da subito e si aggiudica senza particolari patemi. La Bulgaria non riesce infatti a trovare le contromisure ma soprattutto commette troppi errori, specialmente in battuta. Per la squadra di De Giorgi è dunque un gioco da ragazzi amministrare il vantaggio e imporsi per 25-20. Copione molto simile nel terzo set, in cui Bottolo e Sanguinetti continuano a fare la differenza e le due squadre viaggiano su binari diversi fin dall’inizio. L’Italia ancora una volta gestisce egregiamente il vantaggio e riesce a prevalere con lo score di 25-21.