Lo schiacciatore azzurro si è procurato fratture multiple alle dita in seguito a una caduta a Verona. Intervento chirurgico riuscito, stop forzato e niente rassegna iridata nelle Filippine.

Brutta tegola per la Nazionale italiana di volley. Daniele Lavia si è infortunato a Verona riportando un trauma da schiacciamento alla mano destra dopo una caduta accidentale.

Sottoposto subito agli accertamenti, lo staff medico ha riscontrato fratture scomposte ed esposte alle falangi del quarto e quinto dito. Lo schiacciatore è stato quindi operato d’urgenza presso l’Ospedale Borgo Trento di Verona dall’equipe del dottor Corain e del dottor Giardini.

L’intervento di ricostruzione osteotendinea e dei tessuti molli è tecnicamente riuscito. La mano è stata immobilizzata con un tutore e il giocatore potrà iniziare il percorso riabilitativo tra circa due settimane.

Con questo infortunio Lavia, uno dei punti di riferimento del gruppo di De Giorgi, sarà costretto a saltare i Mondiali nelle Filippine, privando gli Azzurri di un elemento fondamentale in posto 4.