Si va verso la rottura definitiva tra Bayer Leverkusen e Milan per Victor Boniface. Il nigeriano di rientro in Germania.

La telenovela Victor Boniface termina in modo negativo. Dopo aver trovato tutti gli accordi, il calciatore nigeriano si è sottoposto a visite mediche con il Milan, prima del consueto iter che lo avrebbe portato poi alla firma del contratto con i rossoneri.

Il processo, già di per sé, aveva creato dubbi, visto che il giocatore si è sottoposto a visite mediche supplementari, divise in due giorni. Dopo il termine di quest’ultime, il Milan si è preso del tempo per decidere se procedere o meno all’affare, causando fastidio al club tedesco, che ne detiene il cartellino.

Alla fine, si va verso il no definitivo, con la conferma che arriva dalle parole del direttore sportivo del Bayer Leverkusen Simon Rolfes.

Si va verso la fine dell’affare Boniface-Milan, Rolfes: “Non rinegozieremo”

Dopo le visite mediche, il centravanti nigeriano ha atteso per poi rientrare in Germania. Inizialmente si pensava fosse un viaggio temporaneo, con la decisione definitiva che doveva essere ancora presa. In realtà, però, qualcosa si era già deciso, visti gli insistenti contatti che i rossoneri stanno avendo con l’entourage di Conrad Harder, attaccante dello Sporting Lisbona.

A confermare la prossima fine della trattativa è stato il direttore sportivo dei tedeschi. Simon Rolfes, alla Bild, ha rivelato i particolari dell’affare saltato: “Se Boniface torna al Leverkusen, allora l’affare con il Milan salterà. Non è un grande segreto”.

Il nigeriano, di ritorno in Germania, resterà dunque al Bayer Leverkusen. L’ipotesi è che il Milan provi a prenderlo a condizioni migliori visti problemi fisici, ma il club tedesco non è dello stesso avviso: “Rinegoziare? No, non credo che accadrà”.