Non si ferma la cavalcata dell’Italia ai Mondiali di volley femminile. Dopo la Slovacchia, battuta anche Cuba. Adesso c’è il Belgio.

Le Azzurre di coach Velasco continuano il percorso nei Mondiali di volley femminile di Thailandia. Dopo l’esordio vincente con un netto 3-0 contro la Slovacchia, arriva una ancor più netta vittoria contro Cuba, con un 3-0 in cui le giocatrici italiane sono state a tratti perfette.

La vittoria permette all’Italia del volley femminile di accedere al terzo turno della rassegna che vede l’Italia a caccia della rivincita dopo il terzo posto dei Mondiali 2022. Adesso, c’è il Belgio, ma anche una sconfitta basterebbe per accedere agli ottavi.

Mondiali volley femminile: l’Italia batte Cuba e vola agli ottavi

Una grandissima prestazione quella delle Azzurre, in particolar modo la solita Paola Egonu, miglior realizzatrice della sfida con 12 punti.

L’Italia ha fatto tutto perfettamente, in particolar modo i primi due set, in cui le Azzurre hanno vinto con un nettissimo 25-9 e 25-8. Terzo set più combattuto, con la reazione avversaria e un accenno di rilassamento da parte dell’Italia. Non è però un problema, con l’accelerazione che porta poi al 25-16 finale.

Le Azzurre torneranno poi in campo il 26 agosto alle ore 12, contro il Belgio.