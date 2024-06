Volley femminile, Nations League 2024: l’Italia supera le campionesse olimpiche, Usa ko 3-1

Una grande Italia sconfigge in quattro set gli Usa e conquista la partita valevole per la Pool 6 della terza settimana della Volleyball Nations League femminile (VNL) 2024 di volley. Dopo le due comode vittorie contro Canada e Corea del Sud che avevano regalato alle azzurre l’aritmetica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi e alle Finals di VNL, Egonu e compagne sono tornate in campo a Fukuoka, in Giappone per un test molto importante contro le campionesse olimpiche in carica.

Risultato? 3-1 (25-17, 19-25, 25-15, 25-21) in favore della squadra di Julio Velasco, che ha superato in maniera convincente la compagine a stelle e strisce, soffrendo esclusivamente nel secondo set. L’Italia scavalca dunque la Polonia al secondo posto (ma con una partita in più) e continua a brillare in questa VNL. Prossimo appuntamento domani, domenica 16 giugno, contro la Serbia (DOVE E A CHE ORA VEDERE IL MATCH).

CRONACA – L’Italia parte bene, issandosi subito sul +4 nel segno della solita Paola Egonu ma anche grazie al contributo di Sylla, Danesi e Degradi. Le statunitensi però riescono a ricucire il gap ed accorciano le distanze fino al -1. Poco male perché il time out chiamato dal ct Velasco sul 13-12 risulta decisivo e dà il via ad una seconda metà di set a senso unico. L’Italia inanella infatti un parziale di 12 punti a 5 e non lascia scampo alle avversarie, imponendosi con il punteggio di 25-17.

Cambia invece il copione nel secondo parziale, con gli Usa che beneficiano degli ingressi di Skinner e Washington e indirizzano dalla loro parte il set fin dalle fasi iniziali. L’Italia invece fatica soprattutto in ricezione e non riesce a costruire in attacco come vorrebbe. Stavolta neppure i time out fanno la differenza visto che il gap tra le due compagini è significativo e le ragazze di Karch Kiraly non accennano a calare. Gli Usa rimangono sul pezzo fino alla fine e prevalgono per 25-19, ristabilendo la parità.

L’inerzia sembra essere dalla parte delle statunitensi, ma ben presto è l’Italia a salire in cattedra e prendere in mano il pallino del gioco. Il primo allungo è sul 7-5, ma si tratta soltanto dell’inizio di un vero e proprio dominio. Gli Stati Uniti, invece di reagire e accorciare le distanze, faticano sempre di più e sprofondano nel punteggio senza riuscire a contrastare le avversarie. Arriverà addirittura in doppia cifra il vantaggio dell’Italia, perfetta a muro, fantastica in attacco e vittoriosa per 25-15.

Infine, nel quarto set gli Usa ottengono il break in avvio grazie a un paio di giocate di Drews, ma le azzurre recuperano immediatamente lo svantaggio e tornano a comandare. Prima ribaltano il set grazie a un parziale di 8-1 e poi grazie alla solita Egonu ma anche alla capitana Danesi amministrano il vantaggio. Le americane tornano a fare paura nel finale, quando l’Italia si rilassa e dal +5 si ritrova sul +2. A conquistare la vittoria, però, sono le azzurre di Velasco, capaci di ottenere il quarto successo consecutivo.