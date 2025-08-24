Pecco Bagnaia vede la luce. Il tre volte campione del mondo ha concluso la gara al 9° posto, ma il passo gara è stato meglio del previsto.

Una piccola luce in fondo al tunnel per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati ufficiale non è certamente al livello del compagno Marc Marquez – capace di vincere 14 gare di fila tra gare lunghe e sprint -, ma sta cercando il modo di migliorare.

Uscire da questa crisi è difficile, ma per farlo servono degli spunti e dei punti di partenza. Uno di questi potrebbe essere la gara di oggi. Seppur si stia parlando di un 9° posto (partendo dal 13°), il passo gara del ducatista è stato positivo, in linea con i migliori.

Per questo, vede il ‘bicchiere mezzo pieno’.

MotoGP, Bagnaia vede una luce in fondo al tunnel: “Passo gara da podio”

Il pilota della Ducati ufficiale, ai microfoni di Sky Sport MotoGP, ha riassunto la gara odierna, trovando diversi spunti positivi sia per questo weekend e sia per le prossime gare.

“Il mio passo gara oggi era da podio. Le modifiche stavolta ci hanno fatto bene e ci porteranno lontano. Aver ritrovato il feeling per poter forzare ed essere veloce è stato un cambiamento grosso”.

Sulla gara: “Stavo girando forte, stavo guidando bene dopo la modifica fatta ieri. Stavo tornando a essere più padrone della moto. Comunque sono contento”.

Infine sulla penalità, che ne ha danneggiato la possibile rimonta: “Alla fine, mentre stavo recuperando sul gruppo, sono andato lungo a causa di un “over feeling” che stavo tornando ad avere. Pensavo di aver perso 1 secondo, ma erano solo 8 decimi e quindi è arrivato il long lap“.