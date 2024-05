Volley, al via la VNL femminile 2024 puntando Parigi: cosa serve all’Italia per qualificarsi alle Olimpiadi

Si apre ufficialmente la stagione delle Nazionali con la VNL femminile 2024, che per l’Italia è anche una tappa fondamentale e decisiva per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi. La chiusura del periodo di qualificazione olimpica è, infatti, fissata per il XXX giugno, al termine del girone della Volleyball Nations League. Al via ci sono 16 squadre, alcune delle quali ancora a caccia del pass olimpico. Sono già certe di un posto alle Olimpiadi Brasile, Repubblica Dominicana, Polonia, Serbia, Tuchia e Usa, che si sono classificate al primo o secondo posto nei tre preolimpici dello scorso settembre, a cui si aggiunge la Francia, qualificata di diritto in quanto Paese ospitante dei Giochi. L’Italia è una delle squadre pienamente in corsa per la qualificazione olimpica, ma quale risultato deve ottenere per assicurarsi la carta? Scopriamo insieme come vengono assegnati i punti nel ranking e come verranno assegnati i pass olimpici.

PASS OLIMPICI E SITUAZIONE DELL’ITALIA

Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 giocheranno 12 squadre: oltre alle sette squadre già qualificate, si qualificheranno anche le migliori cinque del ranking FIVB (la federazione mondiale di volley), che verrà ufficializzato il 17 giugno. Bisogna però tenere presente l’obbligo di rappresentanza continentale: per osservare appieno lo spirito olimpico, viene garantita almeno una quota per ciascun continente. I posti assegnati tramite ranking, di fatto, diventano quindi quattro, visto che una andrà sicuramente ad una squadra africana (gli altri continenti sono rappresentati dalle sette squadre già qualificate). L’Italia di Julio Velasco, prima di iniziare la VNL, si trova al quinto posto del ranking, alle spalle di Turchia, Usa, Brasile e Serbia, tutte già qualificate per le Olimpiadi. Le inseguitrici delle azzurre che vanno a caccia del pass sono invece Cina (6°), Giappone (9°), Olanda (10°), Canada (11°), Germania (12°), Thailandia (13°) e Belgio (14°). Danesi e compagne, che giocheranno ad Antalya, Macao e Fukuoka le tre settimane della fase preliminare di VNL, devono quindi mantenere la posizione o quantomeno non farsi superare da più di tre squadre per assicurarsi il biglietto per Parigi.

COME SI CALCOLA IL RANKING FIVB

Il ranking mondiale FIVB ha un sistema di calcolo piuttosto complesso. Si tratta di un algoritmo che attribuisce un determinato punteggio (da aggiungere o sottrarre) ad ogni squadra al termine di ciascuna partita giocata. Una vittoria permette alla squadra di guadagnare punti, mentre in caso di sconfitta vengono tolti dei punti. La formula di assegnazione di questo punteggio impostata dalla FIVB tiene conto di diversi fattori, da qui la complessità: su tutti, la posizione nel ranking dell’avversario ed il numero di set vinti o persi in quella partita. Dunque, per esempio, una vittoria contro la numero 1 del ranking avrà un peso maggiore, a parità di set vinti o persi, rispetto ad un successo contro la numero 10. Il ranking dunque è in continuo aggiornamento e calcolare l’esatto quantitativo di punti che servirà all’Italia per qualificarsi ai Giochi diventa quindi una mission impossibile. A facilitare il compito a tutti gli appassionati ci ha pensato proprio la FIVB, impostando sul sito ufficiale della VNL un pratico specchietto, visibile per ciascuna partita, che mostra di ogni squadra la posizione nel ranking e quanti punti può guadagnare o perdere a seconda del risultato in quel determinato match.