Debutto da sogno per la squadra di Fabregas al “Sinigaglia”. Biancocelesti ko, storica novità con la spiegazione in campo della decisione VAR.

Esordio vincente e spettacolare per il Como, che nella prima giornata di Serie A supera la Lazio per 2-0 e accende l’entusiasmo del pubblico del “Sinigaglia”. Un debutto da ricordare anche per l’innovazione regolamentare: per la prima volta in Italia, l’arbitro ha spiegato in campo la decisione presa al VAR.

La partita

La squadra di Fabregas parte fortissimo con pressing alto e giocate di qualità. Rodriguez sfiora subito il vantaggio, costringendo Provedel a una grande parata, mentre Vojvoda si rende pericoloso in controbalzo. La Lazio fatica a uscire e si affida soprattutto all’intraprendenza di Tavares, che crea scompiglio sul finale di primo tempo.

La ripresa si apre con l’episodio che cambia la gara: al 47’ Paz salta Tavares e serve Douvikas, bravo a resistere a Gila e a battere Provedel con un diagonale preciso. Gli ospiti replicano con Castellanos, che al 63’ trova la rete del pari, subito annullata per fuorigioco: è qui che Manganiello, arbitro del match, spiega al pubblico la decisione del VAR, come già sperimentato al Mondiale per club.

Il Como non si ferma e al 70’ raddoppia con una punizione magistrale di Paz, autore di una prestazione maiuscola. Nel finale i lariani sfiorano addirittura il tris con Vojvoda (traversa) e Da Cunha, fermato ancora da Provedel.

Prossime sfide

La squadra di Fabregas conferma subito le ambizioni alimentate dal mercato estivo e sabato 30 agosto farà visita al Bologna. La Lazio di Sarri, invece, cercherà riscatto domenica 31 agosto al debutto casalingo contro il Verona.