A Rio de Janeiro l’azzurra arricchisce il suo palmarès con due medaglie di prestigio. Dragas quarta al nastro e sesta alla palla.

Ancora protagonista assoluta. Sofia Raffaeli illumina l’ultima giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica di Rio de Janeiro, conquistando la medaglia d’oro al cerchio e il bronzo alla palla. Dopo il terzo posto ottenuto nell’All Around, l’agente delle Fiamme Oro conferma il suo straordinario talento con una prova impeccabile.

Nella finale al cerchio, Raffaeli ha totalizzato 30.650 punti, lasciandosi alle spalle la bulgara Stiliana Nikolova (argento) e la tedesca Anastasia Simakova (bronzo). “Dedico questo successo a Lorenzo Bonicelli”, le parole a caldo dell’azzurra.

Poco dopo è arrivato un altro podio, quello della palla, grazie al punteggio di 28.750 che le è valso il bronzo dietro alla tedesca Darja Varfolomeev (oro con 29.850) e alla statunitense Rin Keys (argento con 29.050). In questa finale buona prova anche di Tara Dragas, sesta con 28.050.

Nelle clavette, invece, Raffaeli si è fermata al quinto posto con 28.400 punti: oro ancora a Varfolomeev (31.700), argento alla rumena Amalia Lica (29.000) e bronzo a Nikolova (28.800).

Finale da applausi anche per Tara Dragas, quarta al nastro con 28.800, a un soffio dal podio alla sua prima esperienza mondiale tra le big. La vittoria è andata a Varfolomeev (30.250), davanti a Nikolova (29.800) e alla ucraina Taisiia Onofriichuk (29.100).

Per l’Italia un Mondiale ricco di emozioni, con Raffaeli ancora una volta trascinatrice e Dragas pronta a confermarsi nuova protagonista della ritmica internazionale.