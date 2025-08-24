Alla Unipol Domus i viola vanno avanti con Mandragora, ma i rossoblù trovano il pari in extremis grazie al colpo di testa del difensore.

Emozioni fino all’ultimo secondo alla Unipol Domus, dove il Cagliari strappa un pareggio per 1-1 contro la Fiorentina al debutto stagionale in Serie A. A decidere la sfida sono state le reti di Rolando Mandragora, autore del vantaggio viola, e di Sebastiano Luperto, che al 94’ ha firmato il gol dell’1-1 con un preciso colpo di testa.

La partita

La Fiorentina parte meglio, provando a prendere il controllo del gioco. Il Cagliari cresce con il passare dei minuti e sfiora il vantaggio al 22’ con Folorunsho, la cui incornata viene respinta da De Gea con l’aiuto di Gosens. Poco dopo ci prova Kean, fermato da Zappa. La prima frazione si chiude sullo 0-0 dopo un paio di ammonizioni che scaldano gli animi.

Nella ripresa Pioli cambia subito inserendo Mandragora e Viti. La mossa si rivela decisiva: al 65’ proprio Mandragora di testa, su assist di Gudmundsson, porta avanti i viola anticipando Mina. Il Cagliari reagisce con coraggio: Borrelli sfiora il pareggio e Gaetano impegna severamente De Gea all’84’.

Quando la vittoria sembra cosa fatta per la Fiorentina, al 94’ arriva la beffa: cross di Gaetano e incornata vincente di Luperto, che regala ai rossoblù un punto prezioso davanti al proprio pubblico.

Il bilancio

Cagliari e Fiorentina cominciano dunque la nuova stagione con un punto a testa. I rossoblù mostrano carattere e spirito di reazione, mentre i viola sprecano un’occasione per iniziare con una vittoria esterna.