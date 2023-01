Volley, Coppa Italia femminile 2023: Conegliano prima finalista, Novara battuta in quattro set

La Prosecco Doc Imoco Conegliano è la prima finalista della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile: battuta la Igor Gorgonzola Novara per 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-23). Le zanzare di Stefano Lavarini lottano su ogni pallone, riaprendo la partita aggiudicandosi il terzo set, ma non basta per fermare la corazzata veneta. Le pantere di Daniele Santarelli, vincitrici delle ultime tre edizioni della Coppa Italia, calano solo nella terza frazione ma poi riprendono lucidità e non mancano l’appuntamento con l’ennesima finale. La miglior realizzatrice per Conegliano è Isabelle Haak (26 punti), mentre a Novara non bastano i 27 punti di Ebrar Karakurt. Mvp del match Monica De Gennaro (Conegliano), autrice di difese spettacolari. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA

Conegliano scende in campo con Wolosz, Haak, Plummer, Robinson, Lubian, Fahr, De Gennaro il libero; Novara risponde con Cambi, Karakurt, Adams, Bosetti, Chirichella, Danesi, Fersino il libero. Le zanzare iniziano bene (0-2) e tentano l’allungo (5-8), ma Conegliano sale di colpi in ricezione e con le bordate di Plummer aggancia le avversarie (8-8). La lotta prosegue punto a punto, con scambi lunghi e difese spettacolari dei liberi De Gennaro e Fersino (13-13). Le venete completano il sorpasso sul 18-17 e volano sul +3 (20-17), Novara non riesce a ricucire (23-19) e alla seconda occasione Conegliano si prende il set (25-21).

Nel secondo set Conegliano inizia meglio (3-1), ma Novara pareggia i conti con il muro (3-3). Le venete sembrano avere qualcosa in più (7-4), ma le zanzare recuperano e impattano sull’11-11. Adams porta in vantaggio Novara (11-12) ma la parallela fuori di Karakurt fa tornare avanti Conegliano (13-12). Il botta e risposta prosegue (16-16), poi Novara si porta sul +2 (16-18) costringendo Santarelli a chiamare time-out. Conegliano pareggia i conti con un monster block (20-20), Novara risponde (22-22) ma l’ace di Squarcini regala il set-ball a Conegliano (24-22), che non spreca l’occasione (25-22).

Il terzo set inizia all’insegna dell’equilibrio (4-4), poi Novara sale di colpi (7-9) e prova a scappar via sfruttando qualche imprecisione delle venete (10-13). Conegliano fatica a trovare il ritmo giusto (11-15), Wolosz prova a caricare le sue con una magia di seconda intenzione (12-16) ma Novara allunga ancora (12-20). Conegliano prova a sbloccarsi (15-21), ma Novara non spreca e al secondo set-ball si aggiudica il parziale e riapre la partita (18-25).

L’equilibrio torna nel quarto set (4-4), il turno al servizio di Lubian permette ancora una volta a Conegliano di lanciarsi (7-5) ma Novara risponde e pareggia subito i conti con un bel muro (7-7). Le pantere si portano sul +2 (11-9), ma Karakurt trascina le piemontesi e con due ace sigla il sorpasso (13-14). Conegliano però risponde subito e a suon di muri allunga (18-14), Novara non molla (19-17) e pareggia i conti con l’attacco di Karakurt sul 21-21. Conegliano non perde lucidità (23-21), Novara tiene aperta la sfida vincendo un video-check (24-23) ma poi ci pensa Gennari con un bel diagonale a chiudere i giochi (25-23).