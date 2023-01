Tabellone Coppa Italia femminile 2023 volley: gli accoppiamenti

Il tabellone completo della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2023 di volley femminile: ecco tutti gli accoppiamenti delle partite, dai quarti di finale alla finalissima. Le migliori otto squadre del girone di andata si sfidano in gare da dentro o fuori sul campo della migliore classificata: chi vince accede alla Final Four, in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno nel fine settimana del 28 e 29 gennaio. Le quattro squadre si sfideranno dunque nell’impianto bolognese per accedere alla finalissima che assegna il titolo. L’Imoco Conegliano, vincitrice delle ultime tre edizioni della Coppa Italia, va a caccia del terzo trofeo stagionale dopo Supercoppa e Mondiale per Club, ma la concorrenza non starà a guardare. Chi si aggiudicherà il primo trofeo del 2023? Di seguito, il tabellone completo con gli accoppiamenti di tutte le partite della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO FINAL FOUR: DATE, ORARI E TV

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

IL CALENDARIO 2023 COMPLETO DEL VOLLEY

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO VOLLEY

Tabellone Coppa Italia A1

QUARTI DI FINALE

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Cuneo Granda S. Bernardo

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci-Volley Bergamo 1991

Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore

SEMIFINALI

Vincitrice Prosecco Doc Imoco Conegliano/Cuneo Granda S. Bernardo-Vincitrice Igor Gorgonzola Novara/Reale Mutua Fenera Chieri

Vincitrice Savino Del Bene Scandicci/Volley Bergamo 1991-Vincitrice Vero Volley Milano/Trasportipesanti Casalmaggiore

FINALE

Vincitrice Semifinale 1-Vincitrice Semifinale 2