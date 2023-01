Calendario Final Four Coppa Italia femminile 2023 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario della Final Four della Coppa Italia A1 Frecciarossa 2023 di volley femminile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. Archiviati i quarti di finale, le quattro formazioni rimaste in gara si sfidano sul campo dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per accedere alla finalissima. Sabato 28 gennaio spazio alle semifinali: le vincitrici si incontreranno domenica per conquistare il titolo, mentre non è prevista la sfida per il terzo posto.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della Final Four della Coppa Italia A1 2023 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario Final Four Coppa Italia A1 femminile 2023

SABATO 28 GENNAIO 2023

18.30 Prima semifinale (da definire) – Diretta volleyballworld.tv

21.00 Seconda semifinale (da definire) – Diretta volleyballworld.tv

DOMENICA 29 GENNAIO 2023

14.00 Finale Coppa Italia A2 (da definire)

18.00 Finale Coppa Italia A1 (da definire) – Diretta volleyballworld.tv