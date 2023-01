Cremonese-Inter 1-2, Ballardini: “Meritiamo di più di quanto raccolto”

“Quando ho tolto Castagnetti volevamo puntare sulle ripartenze, l’idea era quella ma abbiamo preso il secondo gol che è più un autogol. L’idea era quella, ho visto che l’Inter poteva soffrire sotto questo aspetto ma non è andata”. Lo ha detto l’allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter: “La conferma è che abbiamo una squadra di ragazzi seri e che meritano più di quanto raccolto finora. Adesso testa alla Coppa e poi penseremo anche al Lecce”.

E sul calciomercato: “Non so se arriverà qualcosa, ma la dirigenza sa che in qualche reparto ci sono alternative ed in altri no. Sappiamo bene dove intervenire, ma è chiaro che a gennaio non è facile trovare giocatori funzionali alla nostra idea di gioco e disposti a venire a Cremona. Però le idee sono chiare”.