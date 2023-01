Highlights Conegliano-Novara 3-1, semifinale Coppa Italia femminile 2023 volley (VIDEO)

di Deborah Sartori 37

I video highlights di Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara, semifinale della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile vinta dalle venete per 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-23). Le zanzare di Stefano Lavarini riaprono la partita aggiudicandosi il terzo set e lottano fino alla fine, ma non basta per fermare la corazzata veneta. Le pantere di Daniele Santarelli calano solo nella terza frazione ma poi riprendono lucidità e non mancano l’appuntamento con l’ennesima finale. La miglior realizzatrice per Conegliano è Isabelle Haak (26 punti), mentre a Novara non bastano i 27 punti di Ebrar Karakurt. Mvp del match Monica De Gennaro (Conegliano), autrice di difese spettacolari. Di seguito, le immagini salienti della semifinale Conegliano-Novara di Coppa Italia femminile 2023.

