Playoff A1 Femminile 2022/2023 volley: tutti i live delle partite

Tutti i live delle partite dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Archiviata la regular season, le migliori otto formazioni della classifica si sfidano al meglio delle tre partite: la prima squadra a vincerne due accede alle semifinali. Le semifinali si svolgeranno sempre al meglio delle tre partite, mentre la serie di finale verrà disputata al meglio delle cinque sfide. La stagione regolare è stata vinta da Conegliano, che dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League punta tutto sullo Scudetto per assicurarsi il quarto trofeo stagionale e confermare il titolo vinto lo scorso anno. La concorrenza però è agguerrita: la fase decisiva del campionato promette ancora una volta spettacolo. Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, tutti i link delle dirette testuali delle partite dei Playoff della Serie A1 Femminile 2022/2023.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF: GLI ACCOPPIAMENTI

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI

IL CALENDARIO 2023 COMPLETO DEL VOLLEY

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: REGOLAMENTO VOLLEY

Live Playoff Scudetto A1 Femminile 2022/2023

QUARTI DI FINALE

SABATO 15 APRILE

GARA-1 CONEGLIANO-BUSTO ARSIZIO