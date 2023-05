LIVE – Milano-Conegliano 3-0 (25-22, 25-23, 25-18): gara-2 finale Scudetto A1 Femminile 2022/2023 volley IN DIRETTA

La diretta testuale live di Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per il secondo turno della finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e pareggiare i conti nella serie. Servirà però una grande prestazione per battere le pantere di Daniele Santarelli, che dopo la spettacolare vittoria di gara-1 vogliono imporsi anche in trasferta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 20.45 di martedì 9 maggio all’Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di gara-2 Milano-Conegliano della finale dei Playoff di Serie A1 Femminile 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

MILANO – CONEGLIANO 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)

__________________________________________________________

Grazie per averci seguito, buona serata!

LA CRONACA DI GARA-2

TERZO SET E MATCH MILANO! Errore di Gennari, vince la Vero Volley 3-0. Gara-2 da dimenticare per Conegliano, la serie torna in parità!

TERZO SET – Sei match point Milano, 24-18

TERZO SET – Ace di Thompson! +4 e punto esclamativo sul match, 22-18

TERZO SET – A segno Sylla. Milano resta avanti, 19-16

TERZO SET – Milano prova ad amministrare il vantaggio per tentare di chiuderla già in tre set. 17-15

TERZO SET – Ennesimo ribaltamento di fronte: aggancio Conegliano. 13-13

TERZO SET – Piovono muri: prima Folie, poi Sylla. Milano allunga sull’11-9.

TERZO SET – Milano prova ad allungare, ma si scontra con il talento di Haak. 8-8

TERZO SET – Fast ed ace di De Kruijf. 6-6

TERZO SET – Risposta immediata delle pantere. Nuovo -1, 5-4

TERZO SET – Quattro punti di fila per Milano, trascinato da Sylla e soprattutto Orro. 5-2

TERZO SET – Due muri per Conegliano in avvio. 1-2

SECONDO SET MILANO! Anche la seconda frazione finisce nelle mani della Vero Volley, con il punteggio di 25-23. Milano a un solo set da una grande sorpresa e dalla parità nella serie.

SECONDO SET – Tre set point in favore della Vero Volley, 24-21

SECONDO SET – Mano out di Thompson e +2 Milano, 22-20

SECONDO SET – Le ragazze di Gaspari non restano a guardare e impattano sul 19-19. Ace prezioso di Larson.

SECONDO SET – Haak scatenata! Altri tre punti (quattro di fila per Conegliano) e +2. 17-19

SECONDO SET – La squadra ospite ricuce immediatamente il gap. L’ace di Robinson vale il -1, 14-13

SECONDO SET – +3 Milano, trascinata da Sylla. 12-9

SECONDO SET – Ace di Orro. Stroncato sul nascere ogni tentativo di fuga. 8-8

SECONDO SET – Super Fahr! Due punti di fila e contro sorpasso Conegliano. 6-7

SECONDO SET – Un ace per parte: prima Sylla, poi Lubian. 4-5

SECONDO SET – Tre punti a testa in avvio di set. C’è poca distanza tra le due squadre stasera. 3-3

PRIMO SET MILANO! La chiude Orro con un ace. 25-22 Vero Volley!

PRIMO SET – Doppio vantaggio Vero Volley. Occhio perché si entra nelle fasi calde del parziale, 22-20

PRIMO SET – Troppi errori in battuta per la squadra di Santarelli. Regna l’equilibrio. 18-18

PRIMO SET – Le due squadre ora avanzano punto a punto. 15-15

PRIMO SET – Mano out di Plummer e parità ripristinata. 12-12

PRIMO SET – Vincente di Haak e ace di Fahr. Conegliano c’è, 10-9

PRIMO SET – Importante reazione delle pantere, che si riportano sul -2 grazie a Robinson e Haak. 9-7

PRIMO SET – Parziale di 5-0 in favore di Milano. Conegliano in difficoltà, 8-3

PRIMO SET – Il primo punto della serata è un muro di Folie. Conegliano invece sembra volersi affidare fin da subito a Haak. 3-3

PRIMO SET – Si parte, buon divertimento!

20.40 – L’ingresso è stato posticipato di cinque minuti per consentire l’ingresso nel palazzetto a tutti i tifosi.

20.35 – Amici di SportFace, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milano-Conegliano. Tra dieci minuti si comincia!