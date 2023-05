Tabellone playoff Serie A1 Femminile 2022/2023 volley: gli accoppiamenti

Il tabellone completo dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Terminata la regular season, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la lunga corsa verso lo Scudetto. Le campionesse uscenti dell’Imoco Conegliano, già vincitrici dei primi tre trofei stagionali (Supercoppa, Mondiale per Club e Coppa Italia), proveranno a confermarsi ma la concorrenza è più agguerrita che mai. Si inizia con i quarti di finale Playoff, al meglio delle tre gare subito al termine della stagione regolare. A seguire le semifinali, sempre al meglio delle due gare su tre, e infine la finale Playoff che assegna lo Scudetto (al meglio delle 5 gare con eventuale gara-5 in programma nel secondo fine settimana di maggio). Di seguito il tabellone e tutti gli accoppiamenti dei playoff della Serie A1 Femminile 2022/2023, aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Tabellone playoff A1 Femminile 2022/2023

QUARTI DI FINALE

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs E-Work Busto Arsizio 2-0

Vero Volley Milano vs TrasportiPesanti Casalmaggiore 2-1

Savino Del Bene Scandicci vs Volley Bergamo 1991 2-0

Reale Mutua Fenera Chieri vs Igor Gorgonzola Novara 0-2

SEMIFINALI

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara 2-0

Savino Del Bene Scandicci vs Vero Volley Milano 1-2

FINALE SCUDETTO

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Vero Volley Milano 1-1