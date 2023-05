Playoff A1 Femminile 2022/2023 volley: i risultati di tutte le partite

Tutti i risultati dei Playoff Scudetto e Challenge della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Archiviata la regular season, le migliori otto formazioni della classifica si sfidano nella corsa verso lo Scudetto, mentre le squadre classificate tra il nono ed il dodicesimo posto si giocano un posto nella prossima Cev Challenge Cup. La stagione regolare è stata vinta da Conegliano, che dopo l’eliminazione ai quarti di Champions League punta tutto sullo Scudetto per assicurarsi il quarto trofeo stagionale e confermare il titolo vinto lo scorso anno. La concorrenza però è molto agguerrita e anche questa fase del campionato si preannuncia spettacolare. Sportface.it vi terrà aggiornati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, gli esiti di tutte le partite dei Playoff della Serie A1 Femminile 2022/2023.

Risultati Playoff Scudetto A1 Femminile 2022/2023

FINALE

GARA-1

SABATO 6 MAGGIO

20.45 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano 3-2 (23-25, 25-23, 23-25, 25-19, 15-11)

GARA-2

MARTEDI’ 9 MAGGIO

20.45 Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)

GARA-3

GIOVEDI’ 11 MAGGIO

20.45 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano

GARA-4

SABATO 13 MAGGIO

21.25 Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano

SEMIFINALI

GARA-1

MERCOLEDI’ 26 APRILE

20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-16, 25-22, 26-24)

GIOVEDI’ 27 APRILE

20.30 Savino Del Bene Scandicci-Vero Volley Milano 3-1 (21-25 25-12 25-13 25-23)

GARA-2

SABATO 29 APRILE

20.30 Igor Gorgonzola Novara-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (21-25, 18-25, 25-20, 23-25)

DOMENICA 30 APRILE

20.30 Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22 23-25 25-22 25-21)

GARA-3

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO

20.30 Savino Del Bene Scandicci-Vero Volley Milano 2-3 (21-25, 20-25, 26-24, 25-18, 10-15)

QUARTI DI FINALE

GARA-1

SABATO 15 APRILE

20.45 Prosecco Doc Imoco Conegliano-E Work Busto Arsizio 3-0 (25-18, 25-15, 25-19)

DOMENICA 16 APRILE

17.00 Savino Del Bene Scandicci-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-23, 25-21, 25-20)

18.30 Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-2 (25-19, 22-25, 25-20, 18-25, 15-12)

MERCOLEDI’ 19 APRILE

20.30 Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 2-3 (25-17, 25-19, 22-25, 18-25, 8-15)

GARA-2

MARTEDI’ 18 APRILE

20.30 E-Work Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (15-25, 19-25, 24-26)

MERCOLEDI’ 19 APRILE

20.30 Trasportipesanti Casalmaggiore-Vero Volley Milano 3-2 (30-28, 25-18, 20-25, 23-25, 15-12)

GIOVEDI’ 20 APRILE

20.30 Volley Bergamo 1991-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (18-25 14-25 14-25)

SABATO 22 APRILE

20.30 Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-20, 25-22, 25-15)

GARA-3

DOMENICA 23 APRILE

20.30 Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-1 (25-21, 25-22, 22-25, 25-21)

Risultati Playoff Challenge A1 Femminile 2022/2023

FINALE

SABATO 6 MAGGIO

19.00 Trasportipesanti Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-23, 26-24, 29-31, 26-24)

ROUND ROBIN

GIOVEDI’ 27 APRILE

20.00 Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze (Girone A) 0-3 (19-25, 18-25, 19-25)

20.30 Trasportipesanti Casalmaggiore-Wash4green Pinerolo (Girone B) 3-0 (25-18, 25-23, 25-19)

SABATO 29 APRILE

20.30 Volley Bergamo 1991-Wash4green Pinerolo (Girone B) 3-0 (25-20, 25-19, 25-17)

DOMENICA 30 APRILE

18.00 E-Work Busto Arsizio-Il Bisonte Firenze (Girone A) 2-3 (25-21, 25-20, 19-25, 21-25, 13-15)

MERCOLEDI’ 3 MAGGIO

20.00 Reale Mutua Fenera Chieri-E Work Busto Arsizio (Girone A) 3-2 (25-23, 21-25, 25-12, 21-25, 15-11)

20.30 Trasportipesanti Casalmaggiore-Volley Bergamo 1991 (Girone B) 3-0 (25-21, 25-23, 25-13)

PRIMO TURNO

SABATO 15 APRILE

18.00 Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo 3-1 (27-25, 23-25, 25-12, 25-21)

18.00 Il Bisonte Firenze-Cuneo Granda S. Bernardo 3-2 (22-25, 25-19, 19-25, 25-19, 15-10)

MERCOLEDI’ 19 APRILE

20.30 Wash4green Pinerolo-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-1 (25-20, 19-25, 25-23, 26-24)

20.30 Cuneo Granda S. Bernardo-Il Bisonte Firenze 0-3 (15-25, 20-25, 21-25)

SABATO 22 APRILE

18.00 Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Wash4green Pinerolo 0-3 (21-25, 20-25, 18-25)