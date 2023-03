Calendario semifinali Champions League femminile 2023 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario delle semifinali di Cev Champions League 2022/2023 di volley femminile: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. La massima competizione continentale per club entra nel vivo: archiviati i quarti di finale, le formazioni rimaste tornano in campo per giocarsi l’accesso alla finalissima. Anche le semifinali si svolgeranno con il format delle gare di andata e di ritorno, con l’eventuale Golden Set a fare da “bella”. L’Italia è approdata ai quarti con tutte e tre le squadre (Conegliano, Milano e Novara) senza passare dai Playoff e proverà a recitare ancora una volta un ruolo da protagonista. L’obbiettivo è portare per l’ennesima volta il tricolore nell’atto conclusivo del torneo, che quest’anno si svolgerà proprio in Italia, a Torino.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Discovery +, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. Inoltre, le sfide delle squadre italiane saranno trasmesse sui canali tv Eurosport 1 e 2 (visibili anche per gli abbonati Sky e Tim Vision). In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario delle semifinali del torneo con le informazioni e gli orari italiani per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Da definire (tra il 4 e il 13 aprile)

Da definire (tra il 4 e il 13 aprile)