Juventus, Szczesny: “E’ stato spaventoso, ora sto bene. Spero di tornare quanto prima”

“E’ stato spaventoso, grazie a tutti per i vostri messaggi e gli auguri di pronta guarigione: sto bene e spero di tornare in campo il prima possibile”. In un post su Instagram, il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha raccontato quanto vissuto ieri sera contro lo Sporting Lisbona, quando è dovuto uscire dal campo per via di alcune palpitazioni accusate: “Grazie mille allo staff medico dell’Allianz Stadium per il supporto e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe! Fino alla fine”.