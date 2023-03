Volley, Champions League: sarà Torino la sede delle Super Finals 2023

Sarà la citta di Torino con il suo Pala Alpitour, ad ospitare le CEV Super Finals 2023 di volley, l’atto conclusivo della manifestazione continentale per club più importante. La giornata sarà quella di sabato 20 maggio, con le due partite si disputeranno lo stesso giorno e nello stesso impianto con le formazioni vincitrici che si aggiudicheranno 500.000 euro ciascuna per un montepremi totale di 1,5 milioni di euro.

Le CEV Champions League Volley Super Finals – che hanno fatto il loro esordio con questa formula nel 2019 – tornano in Italia per la seconda volta dopo l’edizione 2021 tenutasi a Verona. “Il 2023 sarà un anno speciale per noi – ha dichiarato il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi – Come noto infatti organizzeremo ben due rassegne continentali con nove città coinvolte, tra le quali proprio Torino. Chiaramente le Finali della Champions League rientrano in un programma di promozione e di sviluppo della disciplina che non ci lascia indifferenti”.