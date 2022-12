Volley Champions League femminile 2023: risultati e classifiche

Tutti i risultati e le classifiche della Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley: ecco tutte le informazioni aggiornate in tempo reale per rimanere sempre informati. Le migliori squadre d’Europa sono pronte a sfidarsi nella lunga corsa verso il prestigioso titolo della massima competizione continentale per club. L’Italia scende in campo con tre formazioni: A. Carraro Imoco Conegliano, Vero Volley Milano ed Igor Gorgonzola Novara. Di seguito, tutti i risultati e le classifiche dei gironi aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Classifiche gironi Champions League femminile 2023

(partite vinte, partite perse, punti complessivi)

POOL A

A. Carraro Imoco Conegliano 0V-0P-0pt

Developres Resovia 0V-0P-0pt

Vasas Obuda Budapest 0V-0P-0pt

Volley Mulhouse Alsazia 0V-0P-0pt

POOL B

CS Volei Alba Blaj 0V-0P-0pt

SC Prometey Dnipro 0V-0P-0pt

Vero Volley Milano 0V-0P-0pt

Volero Le Cannet 0V-0P-0pt

POOL C

Igor Gorgonzola Novara 0V-0P-0pt

SC Potsdam 0V-0P-0pt

Stella Rossa Belgrado 0V-0P-0pt

VakifBank Istanbul 0V-0P-0pt

POOL D

Allianz MTV Stoccarda 0V-0P-0pt

Fenerbahce Opet Istanbul 0V-0P-0pt

LKS Commercecon Lodz 0V-0P-0pt

Tenerife La Laguna 0V-0P-0pt

POOL E

C.S.M. Targoviste 0V-0P-0pt

Eczacibasi Dynavit Istanbul 0V-0P-0pt

Grupa Azoty Chemik Police 0V-0P-0pt

Maritza Plovdiv 0V-0P-0pt

Tutti i risultati (in aggiornamento)

PRIMA GIORNATA GIRONI

MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2022

18.00 Developres Resovia POL vs Volley Mullhouse Alsace FRA (Pool A)

18.30 Fenerbahce Opet Istanbul TUR vs Tenerife La Laguna ESP (Pool D)

20.00 Igor Gorgonzola Novara ITA vs SC Potsdam GER (Pool C)

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE 2022

18.00 LKS Commercecon Lodz POL vs Allianz MTV Stoccarda GER (Pool D)

18.30 A. Carraro Imoco Conegliano ITA vs Vasas Obuda Budapest HUN (Pool A)

19.00 VakifBank Istanbul TUR vs Crvena Zvezda Belgrado SRB (Pool C)

20.00 Vero Volley Milano ITA vs SC “Prometey” Dnipro UKR (Pool B)

20.00 Volero Le Cannet FRA vs SC Volei Alba Blaj ROU (Pool B)

20.30 Grupa Azoty Chemik Police POL vs Maritza Plovdiv BUL (Pool E)

21.00 Eczacibasi Dynavit Istanbul TUR vs C. S. M. Targoviste ROU (Pool E)